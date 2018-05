Le Frisbee, un sport égalitaire et éthique qui a attiré 400 joueurs

De samedi à lundi, 400 jeunes sont venus de toute l’Europe pour se mesurer les uns aux autres au cours d’un tournoi de frisbee qui s’est déroulé au centre sportif de Vessy. Certaines équipes, parmi les meilleures d’Europe, joueront au mois de juillet aux championnats du monde qui se tiendront à Cincinnati dans l’Ohio.

Dimanche, sous le soleil, avec une légère brise, le temps était parfait pour la compétition. Après avoir entonné le «Cé qu’è lainô», l’hymne de la République, pour s’encourager, l’équipe locale des Wizards, en maillot grenat, s’est mesurée aux Patatas Bravas, venus d’Espagne.

Difficile à vrai dire pour le profane de comprendre les règles de ce sport encore peu connu et de désigner l’équipe qui a marqué le plus de points. Si l’on manque de savoir technique, on constate en revanche que l’ambiance est bonne, très gaie et énergique aussi bien dans ce match que dans les trois autres qui se déroulent simultanément. L’équipe nationale russe se mesure à l’équipe suisse des Crazy dogs de Stans. Une équipe allemande joue contre une équipe bernoise et, enfin, des Français se confrontent à des Lausannois. «Les Suisses sont partout, ça montre qu’ils ont un bon niveau», note la joueuse des Wizards Clare Ahnlund.

Amrei Horstbrink, vice-présidente du Club des Wizards genevois et coordinatrice du tournoi, ne participe pas à la compétition. Elle est enceinte et le jeu, comme nous l’avons constaté, est plutôt tonique. Course effrénée, sauts et parfois chutes qui peuvent être douloureuses. Elle en profite pour nous donner quelques indications sur ce sport. Les matches de dimanche ont duré 70 minutes chacun. Sur le terrain, on compte sept joueurs par équipe. Quatre garçons et trois filles ou le contraire. «Ce sport est mixte», souligne l’organisatrice. Autre particularité: il n’y a pas d’arbitre car les joueurs s’arbitrent eux-mêmes…

«Le fair-play est très important dans ce sport, ajoutent Clare et Amrei. Il n’y a pas que le score qui compte. Après chaque match, chaque équipe note l’équipe adverse sur son esprit du jeu. Et si les mauvaises notes s’accumulent en matière de fair-play, on peut être refusé à des tournois.»

Les participants courent sept à dix kilomètres par match. Mais on ne peut pas se déplacer avec le disque. Une fois dans la main, on n’a que dix secondes pour le lancer et il ne doit pas tomber par terre.

Le sport est populaire aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne. Le Club genevois a été créé en 1984 par un Hollandais de Genève. Son président est aujourd’hui l’Anglais Andy Richardson qui lui-même a découvert cette discipline durant ses études grâce à un copain californien de Santa Barbara. La plupart des jeunes commencent à jouer lorsqu’ils sont à l’Université. Andy Richardson aimerait introduire le sport à l’école. Un processus qui est en train de se mettre en place. Depuis un an, une section junior est née à Genève et on peut commencer à s’initier dès l’âge de dix ans.

Au fond du stade, un village de tentes multicolores abrite les joueurs et les joueuses. Chacun amène ses assiettes et ses couverts. «Nous avons un souci environnemental, explique Amrei. Nous voulons que le tournoi engendre le moins de déchets possible.» L’organisatrice souligne que l’événement a été rendu possible grâce aux divers sponsors dont le fonds de l’aide au sport de Genève. Lundi en finale, c’est l’équipe nationale française qui a remporté le tournoi contre la Russie.

Pour tout renseignement: www.wizards.ch (TDG)