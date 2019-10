Le Forum de l’alimentation durable par le menu

Le calendrier est formel. Jeudi prochain, nous serons le 16 octobre. Et le 16 octobre, c’est, c’est, c’est (langue au chat?)… la Journée mondiale de l’alimentation, pardi! Elle revient chaque année. On s’en soucie peu d’ordinaire. Mais pour ce millésime 2019, la Ville de Genève a décidé de marquer le coup en organisant son premier «Forum de l’alimentation durable». Citoyens, élus, agriculteurs et autres acteurs de la bonne pitance sont invités à discuter, déguster et imaginer quel pourrait être le miam juste de demain. La semaine sera ponctuée d’ateliers, manifestations et rencontres passablement alléchants.

Le menu s’articule autour d’une table ronde publique, mardi à 18 h 30 , où l’on débattra «des questions de l’accès aux produits de qualité ainsi que de la juste rémunération des paysans» entre agriculteurs, activistes et experts. C’est au MEG que ça se passe.

Topettes vivantes

Le lendemain, à la même heure au Bâtiment des Saules, on causera d’abord, goûtera ensuite, des vins naturels. Soit des crus qui n’ont vu la chimie ni dans la vigne ni dans la cave. La table ronde sera suivie d’un salon à boire.

Durant toute la semaine, Slow Food organise une tripotée d’ateliers culinaires, accessibles aux marmots comme aux adultes. Lundi ( 11 h 45 ), on apprend ainsi à faire son levain à la ferme de Budé. Mardi à midi, on mange des insectes à la Maison des Associations. Miam. Mardi encore, à 18 h 45 , à la Ferme de Budé, on cuisine des légumes de saison avec Stefano Fanari du Giardino Romano. Puis les plantes sauvages, après leur cueillette, le lendemain à 11 h 30 . Vendredi enfin, même endroit, ce sont les poissons du lac qui passent sur le gril.

Signalons enfin que jeudi à 18 h au Palais Eynard seront remis les prix de la Semaine du goût décernés par la Ville de Genève. Plus de 50 restaurateurs et restauratrices du canton ont bravement participé à ce concours-là, en mouillant leur tablier pour la promotion des vivres de saison et de proximité, au moins durant la Semaine du goût. Une vingtaine de jurés les ont visités incognito, avant de délibérer, parfois dans une ambiance délicieusement véhémente, pour l’attribution des prix. Et qui sont donc les gagnants 2019? Suspense.

Inscriptions, renseignements: geneve.ch/automnedugout