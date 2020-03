Le FIFDH est annulé

Le Festival du film et forum international sur les droits humains de Genève (FIFDH) qui devait se tenir du 6 au 15 mars est annulé à cause du Coronavirus. Le Conseil de fondation du festival et sa direction ont pris cette décision ce lundi après-midi en collaboration avec les autorités compétentes. Tous les événements prévus dans le Grand Genève sont concernés.

«Conformément aux directives du Conseil fédéral suite à la propagation du COVID-19 en Suisse, nous avons largement consulté, notamment la Direction Générale de la santé du Canton de Genève et le Service de prévention et contrôle des épidémies des HUG, indique la Directrice du FIFDH Isabelle Gattiker. Vu le caractère international du Festival, la nature des lieux et l’impossibilité d’identifier le public en cas de contamination, nous avons reçu un préavis négatif des autorités cantonales, qui nous a conduit à la regrettable mais inévitable décision d’annuler la 18ème édition du Festival.»

La manifestation accueille chaque année près de 40'000 personnes et des invités en provenance de 30 pays. Les personnes qui ont déjà acheté des billets pour les projections pourront se faire rembourser.

L'équipe du festival réfléchit à proposer des débats en ligne dans les semaines et mois à venir. «Les détails de ce "FIFDH repensé" seront communiqués dans les prochains jours», précise-t-elle sur le site de l'événement.