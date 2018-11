«Le Courrier» a 150 ans, et pas une seule ride

Au milieu de la tempête qui secoue les médias en Suisse et dans le monde, «Le Courrier» semble un frêle esquif en danger. Et pourtant! Le quotidien et son équipage résistent encore et toujours, fiers de livrer «l’essentiel autrement», alors que de bien plus gros navires ont succombé au vilain temps. Ce n’est pas rien. Et comme on n’a pas tous les jours 150 ans, «Le Courrier» invite les Genevois à fêter l’événement ce samedi à la salle communale de Plainpalais.

C’est que ce journal a l’habitude de se battre pour survivre, comme l’atteste son siècle et demi d’histoire. Cette résilience est inscrite dans ses gènes, contrairement à sa ligne éditoriale, qui, elle, a constamment évolué avant de devenir ce qu’elle est actuellement: ouverte sur le monde, progressiste, féministe et résolument ancrée à gauche.

Une voix catholique conservatrice

Le contenu du premier numéro, qui paraît le 5 janvier 1868, n’a en effet rien à voir avec ce qui peut être lu aujourd’hui. «Le Courrier de Genève» est créé pour être la voix des catholiques en terres protestantes. Autant dire que le message délivré alors est extrêmement conservateur, directement inspiré de l’évêque auxiliaire de Genève, Gustave Mermillod.

Ce n’est qu’en 1923 que la tonalité devient chrétienne-sociale. Le virage humaniste sera pris en 1979, avec l’arrivée à la rédaction en chef de Pierre Dufresne. Avec lui, ce journal catholique resté malgré tout assez conservateur devient un journal indépendant doté d’une sensibilité de gauche. Une révolution! Payante puisque le lectorat, qui ne cessait de se réduire (2800 abonnés en 1979), retrouve des couleurs. Dix ans plus tard, la barre des 5000 abonnés est à nouveau franchie.

Le prix de l'indépendance

La mue suivante sera le divorce d’avec la Société catholique romaine (SCR) en 1996, qui ne supporte plus l’orientation politique du journal et de son rédacteur en chef depuis 1992, Patrice Mugny. «Le Courrier» perd la subvention de 250 000 francs de la SCR mais gagne son indépendance et de nouveaux lecteurs.

La phase suivante sera organisationnelle. Une rédaction en chef collective est créée en 2010, une structure totalement en adéquation avec l’idéal d’une démocratie d’entreprise que cultive désormais le journal. À l’heure actuelle, c’est le duo formé par Laura Drompt et Gustavo Kuhn qui occupe la fonction. Toujours très peu dépendant de la publicité (moins de 20% de ses recettes), le journal vit grâce à ses abonnés et aux campagnes de dons qu’il organise chaque fois que cela est nécessaire.

150 ans, ça se fête

Trêve d’histoire et d’histoires, ce samedi «Le Courrier» a la tête à la fête. Elle se déroulera à la salle communale de Plainpalais, de 16 heures à 2 heures du matin (prix libre). Le programme est copieux et diversifié: musique, danse, conférences, théâtre. On pourra également découvrir l’exposition «Irréductible! 150 ans d’info à contre-courant», consacrée, bien évidemment, à l’histoire de ce média. (TDG)