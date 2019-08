Le conseil d'État réitère sa confiance en Serge Dal Busco

Alors que Serge Dal Busco reconnaissait mardi soir avoir reçu 10 000 francs du groupe Manotel, le gouvernement genevois renouvelle sa confiance envers son collègue.

«Nous avons échangé ce matin avec notre collègue Serge Dal Busco, indiquait le président du Conseil d'État Antonio Hodgers en début d'après-midi. Ce dernier nous a confirmé qu'il avait reçu 10 000 francs de la part de Manotel et qu'il avait remboursé cette somme par la suite.» Lors de sa séance, le gouvernement a souhaité savoir s'il y avait d'autres éléments liés à cette affaire qu'il devrait connaître. «Serge Dal Busco nous a assurés que non, et nous entendons qu'il réserve les détails de ce dossier à la justice.»

Malgré ces révélations, le Conseil d'État indique qu'il réitère sa confiance en Serge Dal Busco, tout en regrettant néanmoins que ce dernier a informé ses collègues tardivement. «Sur le fond, ce sera à la justice de qualifier la nature de ce double mouvement financier», conclut le président.