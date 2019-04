Le Conseil d'Etat livre des détails sur les voyages de l'ex-chancelière

Le Conseil d’État a dévoilé hier de nouveaux détails sur les nombreux voyages son ex-chancelière, Anja Wyden. Mais aussi sur l’utilisation des miles, ces points de fidélité engrangés suite à l’achat de billets d’avion. Ces précisions étaient demandées par deux députés, la MCG Ana Roch et le socialiste Alberto Velasco.

Le Conseil d’État a ainsi transmis la liste des voyages de l’ex-chancelière entre 2014 et 2018, accompagnée cette fois-ci du détail des coûts de chaque séjour et contenant les voyages en Suisse, absents du premier listing, publié à la fin de 2018. On compte ainsi trois séjours de plus. L’un notamment au Festival de Locarno, comme déléguée de l’association Quartz (Prix du cinéma suisse), «sur demande du Département de l’instruction publique (DIP)».

Face aux questions de l’élue MCG, qui s’interroge notamment sur le lien entre la fonction et ces voyages, l’Exécutif rappelle que la chancelière peut être amenée, sur demande du président du gouvernement, de le représenter officiellement. Or, cela ne s’est produit que 3 fois sur un total de 31 voyages, selon la présidence. Le gouvernement insiste par ailleurs sur le fait que la nouvelle chancelière a reçu «la mission de centrer les activités de la chancellerie d’État sur son rôle d’état-major du Conseil d’État ainsi que sur les opérations de vote». Ana Roch estime que certaines réponses sont lacunaires. «Avec tous ces voyages, avait-elle le temps de faire son travail?» L’élue souhaite aussi obtenir les frais pour l’année 2013.

Le socialiste Alberto Velasco, lui, s’inquiète de l’utilisation des miles: le Conseil d’État assure que ceux-ci n’ont pas été utilisés pour des voyages privés par ses membres. Suivant ainsi la règle «de ne pas chercher à bénéficier d’avantages privés en lien avec l’exercice d’une fonction officielle». Il n’existe pas de cagnotte officielle, mais certains services dont l’activité nécessite de fréquents voyages peuvent thésauriser ces miles «pour une réutilisation à des fins professionnelles». (TDG)