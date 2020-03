Le Conseil d'État genevois va-t-il agir plus fort?

Le gouvernement va-t-il se décider à frapper plus fort? Réuni dimanche soir à 19 heures, il a invité la presse à le rencontrer lundi à 11 heures. Entre temps, il aura tenu une nouvelle réunion d’urgence.

Que se passe-t-il? Que va-t-il décider? Une source évoque une interdiction de toute réunion de plus de cinq personnes, sauf réunion professionnelle et pour autant que les distances idoines soient respectées. Mais une autre évoque, s’appuyant sur «l’état de nécessité» induit par l’épidémie en cours, une demande aux habitants de ne plus sortir de leur domicile, sauf besoin impératif. Ce serait une mesure de confinement.

Appel à prendre des mesures «dures»

Pourquoi ces mesures? Il est probable que les autorités craignent que les services hospitaliers ne soient dépassés par les cas d’urgence, qui augmentent de manière exponentielle, si elles n’agissent pas à temps. Sur la RTS, Michel Matter, le responsable de l’Association des médecins genevois, a probablement donné un exemple des réflexions en cours au sein des autorités sanitaires: « Si on prend le nombre de cas, et qu’on le divise par dix, soit le nombre de personnes susceptibles d’aller aux soins intensifs, dont la moitié risque de mourir, on voit qu’on est dans une situation sérieuse». Il a appelé les autorités à prendre des mesures «dures» pour en finir en finir au plus vite avec la crise et annoncé vouloir appeler dès lundi les médecins privés à venir renforcer les Hôpitaux universitaires. Dans l’hypothèse évoquée par Michel Matter, la question est évidemment de connaître le nombre de cas de départ ainsi que le nombre d’appareils respiratoires à disposition dans les établissements médicaux.

Il semble évident aussi que chaque délai augmente le nombre de décès. Mais d’autre part, la décision n’est pas aisée – tant son impact sur l’économie, en particulier sur le sort des indépendants ou des petites entreprises – peut être important. D’autres pays, le Danemark par exemple, n’ont pas hésité à confiner la population à domicile.