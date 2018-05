Le Conseil d’État fixe les règles pour le Mondial

Comme en 2014, le gouvernement cantonal a adopté, mercredi, un arrêté qui cadre les manifestations qui seront organisées à Genève dans le cadre de la Coupe du monde de football. L’édition 2018 se déroulera en Russie du 14 juin au 15 juillet.

Ainsi, sur la grande fan zone de la plaine de Plainpalais, tout comme pour toutes les autres qui obtiendront des autorisations, la fête devra être terminée trente minutes après la fin du match. Il y aura une tolérance jusqu’à minuit en semaine et 1 heure du matin le week-end.

Pas de télévision à l'extérieur

L’arrêté, qui sera publié vendredi dans la «Feuille d’avis officielle», reprend dans les grandes lignes celui qui avait été adopté en 2014 pour le même événement sportif. Cela signifie qu’aucune animation ou spectacle – y compris l’installation à l’extérieur de télévisions ou d’écrans – n’est autorisée sur les terrasses des établissements publics.

«Le gouvernement a distingué trois corpus de règles essentielles se déclinant autour de l’ordre et de la sécurité publics, de la tranquillité et de la salubrité publiques et des commerces et industries», précise le communiqué du Conseil d’État.

La secrétaire générale du DIP part

Toujours mercredi, le Conseil d’État a annoncé la levée de la suspension de Marie-Claude Sawerschel, secrétaire générale du Département de l’instruction publique (DIP), ainsi que «son souhait» de quitter sa fonction et de réorienter sa carrière vers d’autres responsabilités au sein du DIP.

Enfin, l’initiative législative cantonale «Pour des primes d’assurance-maladie plafonnées à 10% du revenu du ménage», lancée par l’Alternative de gauche, a formellement abouti mercredi. La date de la votation sera fixée ultérieurement. (TDG)