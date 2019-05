Le Conseil d’État fait le forcing pour imposer la parité

Le Conseil d’État en a assez d’attendre. Il a pris mercredi deux décisions afin d’atteindre la parité – ou de s’en approcher – de la représentation des sexes dans la fonction publique, dans les commissions officielles et les conseils d’administration des institutions de droit public. «Le temps de la demi-mesure et des déclarations d’intention est révolu», commente Antonio Hodgers, son président.

De fait, le principe de la représentation équilibrée des hommes et de femmes a quelque peine à se concrétiser en Suisse. «Dans le secteur privé, une étude a montré que le pourcentage de femmes dans les conseils d’administration n’avait progressé que de 14,8 à 16,8% entre 2008 et 2018», souligne la conseillère d’État Nathalie Fontanet, la responsable du dossier.

Double candidature exigée

La solution du gouvernement pour accélérer le mouvement dans le secteur public est la suivante: chaque entité devant désigner des candidats pour les commissions officielles et les conseils d’administration aura l’obligation de présenter une candidature féminine et une candidature masculine; ce sera ensuite au Conseil d’État de composer les commissions et les conseils de la façon la plus paritaire possible.

Le gouvernement devra toutefois recevoir l’aval du Grand Conseil pour cette réforme, qui nécessite une modification de la loi sur les commissions officielles et de celle sur l’organisation des institutions de droit public. Et même doublement puisque le Parlement serait lui aussi soumis à la double candidature lorsqu’il désigne les représentants des partis dans les conseils d’administration (loi portant règlement du Grand Conseil).

Si les députés donnent leur accord, le mécanisme sera appliqué à chaque remplacement. Ce n’est que lors de la prochaine législature que le renouvellement complet des entités concernées permettra d’atteindre la parité.

Le sexe sera déterminant

Dans l’administration, c’est la modification d’un simple règlement qui va changer la donne. Dorénavant, lors d’un engagement, à compétences et qualités égales, la préférence sera donnée à la candidature d’une personne déjà fonctionnaire (comme auparavant), mais dont le sexe est sous-représenté (nouveau).

Nathalie Fontanet balaie par avance les réticences de ceux qui disent qu’il faudra nommer des femmes un peu moins compétentes: «Il y a autant de femmes que d’hommes compétents, conclut-elle. Il suffit d’aller les chercher.» (TDG)