Le Conseil d’État enterre SCORE faute d’adhésion

Mercredi, le Conseil d’État a pris acte qu’il n’obtiendrait jamais l’adhésion de la fonction publique (y compris des cadres) au projet SCORE (Système compétence, rémunération, évaluation), critiqué pour son manque de transparence par les représentants des 50000 collaborateurs concernés. Le gouvernement retire par conséquent le projet de loi qui est pendant devant le Grand Conseil.

Parallèlement, Nathalie Fontanet annonce qu’elle va s’atteler à un nouveau projet «qui associera dès le départ les organisations représentatives du personnel». Une double décision qui a été saluée comme une victoire par le Cartel intersyndical de la fonction publique et les syndicats.

Trop de méfiance

SCORE, c’est au fond une histoire d’amour impossible avec la fonction publique. Parce que la relation est partie sur de très mauvaises bases. Au cœur du projet de ce système d’évaluation des métiers – et donc des salaires – de la fonction publique (petit et grand État) se trouve un logiciel contenant les critères d’évaluation. Or, le Conseil d’État ne pouvait les dévoiler, ce programme appartenant à une société privée. Ce handicap de départ a miné le projet. Les Conseils d’État successifs, qui se sont attelés à la tâche depuis que David Hiler a lancé le projet en 2010, n’ont jamais pu regagner la confiance du Cartel et des cadres.

Nathalie Fontanet, la responsable des Finances et des ressources humaines de l’État, a toutefois refusé le terme d’échec: «Je parlerais plutôt de courage et d’honnêteté du Conseil d’État, a-t-elle répliqué devant les médias. Le projet a été porté par plusieurs Conseils d’État mais a toujours été perçu comme une boîte noire. Et il a été impossible de corriger cela.»

Antonio Hodgers, le président, confirme: «Le péché originel de SCORE, c’était ce logiciel de distribution que le Conseil d’État devait contractuellement tenir secret. Comment être crédible sur la transparence après cela?»

Un coût de 1,6 million

Au fil des nombreuses négociations menées avec les représentants du personnel, le Conseil d’État est entré en matière sur certaines revendications. Des 60 millions que devait au départ coûter SCORE, on était passé à 79 millions en automne 2019. Malgré ces concessions, la méfiance a perduré.

Nathalie Fontanet a estimé que la conduite du projet aura coûté 1,6 million de francs en dix ans, l’État ayant compté essentiellement sur ses propres ressources. La conseillère d’État a mis cette somme en balance des 5 milliards que représentent annuellement les charges de la fonction publique.

Sur le fond, la modernisation du système d’évaluation était nécessaire, et l’est toujours. L’actuel date de 1975. Le besoin de revaloriser certaines fonctions (dans la santé et le social notamment) fait également l’unanimité. Mais d’autres y auraient perdu (sans baisse des salaires mais avec un gel de la progression salariale jusqu’à l’alignement sur la grille SCORE). Et c’est logiquement à ce niveau que cela a le plus coincé.

Plutôt que s’entêter, Nathalie Fontanet a donc décidé de remettre les compteurs à zéro. «Un nouveau projet doit moderniser les critères d’évaluation des fonctions et les adapter au monde du travail d’aujourd’hui», a-t-elle précisé. Et de promettre un plan d’ici à quelques mois.

Dans un communiqué, le Cartel «a pris note avec satisfaction» de la décision de retirer le projet. Il dit être disponible à collaborer pour faire évoluer le système actuel.