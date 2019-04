Le Conseil d’État défend sa réforme de la Caisse de pension des fonctionnaires

Équitable, raisonnable, garantissant des prestations correctes aux futurs pensionnés de l’État de Genève, telles sont les qualités que le Conseil d’État trouve à son projet de réforme des pensions des fonctionnaires (PL 12404) qui sera soumis au vote des citoyens le 19 mai.Lors d’une conférence de presse, le président du Conseil d’État Antonio Hodgers (Vert) et la ministre des Finances Nathalie Fontanet (PLR) l’ont expliqué en détail et aligné les chiffres.

Pourquoi une réforme

Des contraintes légales obligent à l’action, expliquent les élus. Le taux de couverture sera relevé progressivement de 60 à 80% entre 2020 à 2052. Or aujourd’hui, avec 58,2% le taux genevois est le plus faible de toutes les caisses cantonales. En parallèle, la conjoncture est particulière. Les taux d’intérêt négatifs handicapent les résultats des placements de la CPEG, la baisse des taux techniques (taux de rémunération du capital nécessaire pour financer les retraites) augmente les réserves à constituer. À cela s’ajoute, «le péché originel», dit Antonio Hodgers: la sous-capitalisation de la caisse dès sa création.

Le projet du Conseil d’État

Pour retrouver l’équilibre, plusieurs options sont possible: compter sur un meilleur rendement de la fortune, recapitaliser, augmenter les cotisations ou baisser les prestations. Le projet du Conseil d’État propose un mélange: une recapitalisation estimée à 4,9 milliards en tout, dont 4,6 à charge des finances publiques. C’est la somme nécessaire, selon lui, pour atteindre dès 2020 une couverture des engagements de 75%. Sur ce montant, 500 millions seront versés en cash et les 4,1 milliards restants seront payés sur quarante ans. Ce prêt croisé coûtera 119 millions dès 2020, un peu moins chaque année par la suite.

Les cotisations globales ne sont pas augmentées, mais leur répartition est modifiée en défaveur des fonctionnaires. Enfin, les prestations aux assurés baisseront au maximum de 5%. (0,9% pour les 20-24 ans, 2,5% pour les 25-29 ans, plus de 4% pour les 29-60 et 3,3% pour les 60-65 ans). Ces mesures d’accompagnement représentent un milliard sur les 4,9 qu’il est prévu de dépenser. À l’avenir, par le passage en primauté de cotisations, les prestations dépendront uniquement des versements des assurés. Ce serait le côté équitable du projet. «La primauté de cotisations, explique Antonio Hodgers, ne fait pas peser sur les jeunes les risques liés à la garantie des prestations des retraités.» À partir de 45 ans, tout assuré se verra proposer plusieurs plans de prévoyance: il pourra, s’il veut, cotiser plus ou moins.

Feu sur la gauche et le MCG

Le projet du Conseil d’État est opposé à un projet rival soutenu par la gauche et le MCG (PL 12228). Il n’aurait que des défauts. Par exemple, il ne serait pas raisonnable: «Alors que notre réforme repose sur des hypothèses prudentes, explique Nathalie Fontanet, celle de la gauche et du MCG ne repose sur aucune hypothèse économique: il ne propose aucune réforme structurelle non plus, ne demande pas d’effort sur les cotisations et, en restant en primauté de prestation, insiste sur une préservation illusoire des rentes futures, quand bien même les prestations ont déjà baissé depuis la fusion entre la CIA et la CEH en 2013!

Ce projet rival se contenterait en fait de recapitaliser lourdement la Caisse, à hauteur de 4,4 à 5,4 milliards de francs. Annuellement, il coûterait aussi plus cher: entre 169 et 213 millions de francs. «S’ajoute à cela une incertitude légale sur le caractère permanent ou pas du taux de 75% de couverture des engagements. Faudrait-il payer s’il baissait?»

Quels scénarios le 19 mai?

Mis à part un succès de ses adversaires, le Conseil d'État craint un autre scénario: le rejet pur et simple des lois en lice. Ce refus enclencherait une baisse des prestations de 10% dès 2020. «Avec la hausse de l'âge pivot récemment, les prestations avaient déjà baissé de 5%. Une baisse suivant celle de 2013, lors de la fusion, atteignant 12%», relève Nathalie Fontanet. Le système de capitalisation partielle qui prévaut actuellement (avec une partie en répartition et une autre en capitalisation) pourrait être mis en cause par les autorités de surveillance. «Dans ce cas, il faudra payer immédiatement la somme nécessaire à la recapitalisation, soit 4,9 milliards. Cette somme apparaîtrait dans la dette et non dans le bilan, comme avec le prêt croisé», souligne l'élue. La hausse de la dette provoquerait l'enclenchement de différents freins à l'endettement, ce qui limiterait drastiquement la marge de manœuvre financière du canton.