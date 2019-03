Le Conseil d’État bloque un audit de la Cour des comptes

Cela ressemble à une dispute de juristes ou à une querelle d’ego, mais les implications politiques sont telles que le sujet fera un excellent thème de discussion dans les cafés. Le Conseil d’État refuse les conditions dans lesquelles la Cour des comptes veut lancer un audit financier sur les notes de frais du gouvernement et de la chancellerie. Et il ferme pour l’instant les portes de l’administration à l’Autorité de surveillance. La Cour, de même que la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, estime au contraire que ce travail entre dans sa sphère de compétences.

La main sur le cœur, le président du gouvernement, Antonio Hodgers, et les conseillers d’État Mauro Poggia et Serge Dal Busco ont réaffirmé mercredi n’avoir rien à cacher. Le gouvernement a rappelé avoir rendu public le détail des frais de ses membres depuis 2014. «Nous jouons la transparence, a résumé Mauro Poggia. Mais les membres de l’Exécutif cantonal acceptent d’être contrôlés dans le cadre des lois en vigueur.»

Son président, Antonio Hodgers, a soutenu que la Cour des comptes pouvait contrôler l’Administration cantonale mais pas le Conseil d’État. Selon la loi, c’est la Commission de contrôle de gestion du Grand Conseil qui surveille le gouvernement, libre à elle de s’entourer ensuite d’avis d’experts.

En quête de pouvoir?

«Nos bureaux sont ouverts. Nous ne bloquons rien», a ajouté le président du gouvernement. Antonio Hodgers a aussi observé, sans nommer la Cour des comptes, «sentir un nouveau pouvoir qui se profile dans le cadre de la crise politique» que traverse actuellement Genève.

Peu après, c’était au tour de la Commission de contrôle de gestion de donner son avis. C’est en effet cette dernière qui a sollicité la Cour afin qu’elle se saisisse du cas. Ce qu’elle a accepté le 4 février. «Nous savons pertinemment que la Cour des comptes n’a pas la compétence de procéder à un audit de la gestion politique du Conseil d’État, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit, a expliqué Yvan Zweifel, son président. C’est un audit financier qu’elle doit faire, vérifier les pièces comptables et s’assurer que d’autres frais n’ont pas été comptabilisés ailleurs. Ce sera ensuite à nous d’évaluer l’opportunité des dépenses et d’en tirer les interprétations politiques.»

Des rendez-vous annulés

Le discours de la Cour des comptes est identique. «Nous avons la faculté d’auditer les dépenses de l’État, dont celles faites en faveur des membres du Conseil d’État, mais son pouvoir ne s’étend pas à l’opportunité politique de ces dépenses», déclare François Paychère, son président.

Au début de février, des rendez-vous avaient été pris avec les directeurs financiers des départements afin d’effectuer une analyse préliminaire et définir le périmètre. Mais ils ont tous été annulés par le Conseil d’État. Ce dernier estime en effet que la Cour doit travailler sur mandat de la commission et réserver à elle seule le fruit de ses investigations. Le hic, c’est que les magistrats ne travaillent pas sur mandat et ont l’obligation légale de rendre public leurs rapports.

La parole au parlement

«Ce blocage est regrettable car on nous fait un procès d’intention, conclut Isabelle Terrier, magistrate de la Cour. Et sur le plan de l’image, c’est totalement contre-productif.»

Si une solution n’est pas trouvée rapidement, il restera aux magistrats à se tourner vers l’Autorité de surveillance du Conseil d’État. Autrement dit le Grand Conseil. (TDG)