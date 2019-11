Le Conseil œcuménique des Églises se met au vert pour construire son village

En bref

Le Conseil œcuménique des Eglises



Porteur du projet, le COE est une communauté fraternelle de 350 Églises membres représentant plus de 500 millions de chrétiens à travers le monde. Le COE appelle ses membres à rechercher l’unité, à rendre un témoignage public commun et à servir autrui dans un monde où l’espérance et la solidarité sont le terreau de la justice et de la paix. Le COE œuvre avec des hommes et des femmes de toutes confessions en quête de réconciliation afin d’établir la justice et la paix et d’instaurer un monde plus équitable.



www.oikoumene.org





Commune du Grand-Saconnex



Le projet Green Village se situe sur la Commune du Grand-Saconnex qui depuis plusieurs années affiche un engagement fort en faveur du développement durable. La commune soutient ainsi le projet immobilier, en ayant non seulement adhéré positivement à la démarche One Planet Living mais aussi pris des engagements dans le cadre du plan d’actions du quartier Green Village.