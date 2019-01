Le Collège de Staël oublie sa séance d’information

Mardi à 18 h 30, près de trois cents personnes se massent devant l’aula du Collège de Staël. Parents et enfants ont fait le déplacement afin d’assister à la séance d’information sur la filière gymnasiale. Une réunion à laquelle les futurs élèves ont été convoqués quelques semaines auparavant par une missive du Département de l’instruction publique (DIP).

Alors que la séance est censée commencer, les portes de l’amphithéâtre restent désespérément closes. Après une longue attente, le public décide finalement de prendre les devants et de pénétrer dans l’aula. «Là on s’est dit qu’il y avait vraiment quelque chose de bizarre car rien n’était installé, indique une maman. Pas de table sur la scène, pas d’ordinateur, pas de micros, alors que d’habitude lors de ces séances il y a toujours le matériel nécessaire à une présentation PowerPoint…»

Énervés, intimidés ou excités, les futurs élèves et leurs parents attendent patiemment. À 19 h 00, le podium est toujours désert. Pas l’ombre d’un professeur, doyen ou cadre du DIP dans la salle. Les têtes se tournent, on s’observe, on chuchote. Finalement une maman prend les devants et décide de partir à la recherche d’un responsable. Elle finit par trouver un membre de la direction qui informe la directrice de l’établissement, Geneviève Arnold.

Cette dernière tombe des nues en apprenant que plusieurs centaines de personnes poireautent dans son aula depuis près d’une demi-heure… Et pour cause: elle n’était pas au courant de la tenue de cette séance. «Il y a eu une erreur d’agenda, une confusion d’organisation non négligeable qui a eu des répercussions déplorables. Je suis confuse, désolée et très affectée par ce qui s’est passé», glisse-t-elle.

Afin de ne pas laisser le public en rade, la directrice a tout de même tenu à improviser une séance pour les futurs élèves et leurs parents. Malheureusement, un certain nombre de participants avaient déjà quitté l’établissement. «Lorsque nous avons appris que rien n’avait été organisé, plusieurs d’entre nous ont décidé de partir, confirme une autre mère. Heureusement que j’ai déjà une fille dans cette institution, sinon je ne serais pas rassurée.»

La directrice indique que de nombreux parents étaient encore présents lors de son arrivée et les remercie pour leur patience. «Ceux qui ne sont pas restés peuvent appeler le Collège. Nous pouvons organiser un entretien avec la direction ou mettre sur place une nouvelle séance en plénière si besoin. Tout est envisageable», ajoute-t-elle avant de préciser que des informations sur la filière sont disponibles sur le site internet de l’établissement et qu’il est également possible de suivre une des présentations de la filière dans un collège du Canton. (TDG)