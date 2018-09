Le Collège Rousseau se duplique et gagne un étage

En regardant l’image de synthèse, on peine à voir la différence avec la silhouette actuelle du Collège Rousseau. La nouveauté se fond dans le décor. Comme lorsqu’une cellule se divise pour en créer une nouvelle, on a dupliqué un étage pour en créer un supplémentaire. Une sorte de mitose architecturale. C’est ce qu’inspire le projet de rénovation du Collège Rousseau, dévoilé mercredi. Le bâtiment quasi quinquagénaire – né en 1969 – situé au Bouchet, fait partie des nombreuses écoles vétustes. D’ici à 2022, il sera rénové et surélevé.

Extension pour «compléter»

Le collège accueille 750 élèves et 120 collaborateurs. Or, ses installations techniques ne répondent plus aux normes, surtout sécuritaires. Et ce malgré les divers travaux menés ces dernières années. «C’était des mesures d’urgence, précise Serge Dal Busco, en charge du Département des infrastructures (DI). Mais nous avions promis d’agir par la suite, dans une approche plus globale.»

L’an passé, le Grand Conseil accepte un projet de loi ouvrant un crédit d’étude de 3 727 200 fr. en vue d’une rénovation et d’une surélévation. Après un appel d’offres public, un groupe de mandataires l’emporte, porté par le bureau romand Burckhardt + Partner. Son projet prévoit de moderniser et déplacer au rez la cafétéria, de rationaliser le système de chauffage et de ventilation. Les façades de béton, qui s’effritent et noircissent, retrouveront leur santé. Des sorties de secours supplémentaires seront créées. Entre autres.

Quant à l’extension, elle permettra d’accroître la surface utile d’environ 2000 m2. Au plafond, une «gaufre en bois nervurée laissera passer une lumière zénithale». Ces nouveaux espaces serviront à l’enseignement, aux activités artistiques, au regroupement des salles de sciences et à l’administration. Ce module supplémentaire semble être un duplicata des deux autres étages. Au diable l’originalité, on a l’harmonie. Et le choix est assumé. «Cette extension est un prolongement de l’ouvrage existant, dans l’idée de le compléter et de conserver sa qualité architecturale», explique Nicolas Vaucher, architecte responsable chez Burckhardt + Partner. On va donc surélever la toiture de l’école qui a fait l’objet de travaux en 2016? L’Office des bâtiments, qui dépend du DI, répond que celle-ci a été rénovée a minima, dans la perspective de la surélévation, pour assurer dans l’immédiat son étanchéité.

Le collège doit rester ouvert

Le chantier devrait s’étendre de 2020 à 2022, pour un futur investissement total de plus de 63 millions. Le mandat recèle un sacré défi: l’État a exigé que les travaux s’effectuent «en exploitation». Le collège restera ouvert et le chantier se déroulera un an sur une moitié du bâtiment, un autre sur la partie restante. Des modules préfabriqués feront office de classes. Au final, le collège pourra accueillir 1000 élèves, 200 de plus qu’actuellement. «C’est le nouveau standard visé au secondaire II», a souligné Serge Dal Busco.

Le projet remettra donc aux normes le bâtiment. Mais optimiser l’utilisation des bâtiments existants sert aussi à absorber la hausse des effectifs d’élèves, qui ne faiblit pas. Les coutures des bâtiments scolaires craquent de toutes parts. Le secondaire II, déjà sous tension, a dû absorber 480 jeunes supplémentaires à la rentrée, dont la majorité provient du dispositif de formation obligatoire jusqu’à 18 ans. Quant au Cycle d’orientation, il cristallise les inquiétudes: il devrait être touché par une importante augmentation des effectifs en 2021-2022. Or, rien n’est prévu avant la reconstruction du Cycle du Renard, prêt pour 2023 voire 2024.

Début de la mixité

Dans le projet de loi ouvrant un crédit d’études pour la rénovation de Rousseau, le Conseil d’État rappelle que ce collège a été édifié pour absorber les effets du baby-boom et qu’il marque un tournant: jusqu’alors, les études étaient non-mixtes. Les garçons se rendaient au collège sur la rive gauche, les filles à l’école supérieure des jeunes filles de la rive droite, rue Voltaire. Avec la construction de Rousseau, une nouvelle structure est alors créée: le Collège de Genève, qui regroupe les écoles Calvin, Voltaire et Rousseau. Désormais, les élèves fréquentent un bâtiment en fonction de leur lieu de résidence, et non plus de leur sexe. A.T.

