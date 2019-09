Le Collège Rousseau fête son demi-siècle

Dix collèges, dont neuf datant de moins de 50 ans

De 1969 à 1980, pas moins de sept collèges, désormais mixtes, se sont ouverts dans le canton, traduisant la forte progression de la population dans le sillage des Trente Glorieuses (1945-1975).



C’est en septembre 1969 que le Collège de Genève devient une institution mixte accueillant les élèves des quatre degrés supérieurs de l’enseignement secondaire dans les bâtiments des Collèges Calvin (dont la fondation remonte à 1559), Voltaire (anciennement École secondaire et supérieure des jeunes filles, fondée en 1847) et Rousseau, qui dispose d’un bâtiment tout neuf.



Cinq autres collèges vont ensuite être ouverts en moins d’une décennie: de Candolle (1971), Claparède (1974), Sismondi (1975), de Saussure (1978) et de Staël (1980). En septembre 1998, trois établissements mixtes abritant également une école de commerce sont à leur tour en fonction: Émilie-Gourd, André-Chavanne et Nicolas-Bouvier.



Ce dernier collège sera fermé en 2011, le bâtiment se limitant

à redevenir uniquement une école supérieure de commerce. Parallèlement à ces ouvertures, le nombre de collégiens a fortement augmenté durant ces cinquante dernières années.



En trente ans, leur effectif est passé de 2852 élèves (1969) à 6286 (1999). Il a dépassé le nombre de 8000 en 2018.



