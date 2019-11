Le Collectif pour l'urgence sociale étoffe son dispositif

Depuis bientôt deux décennies, l’objectif figure dans les priorités déclarées du Conseil administratif de la Ville de Genève: celui du «zéro sans abri» dans nos rues. On avait même fixé une date – 2020 – inscrite en bonne place dans chaque communiqué officiel publié au seuil de l’hiver.

La date a disparu de la dernière feuille de route envoyée à la presse. Et pour cause: 2020, on y est presque et le nombre des personnes sans chez soi a encore augmenté. Au point que le dispositif mis en place pour les accueillir s’est lui aussi étoffé de manière significative.

Deux abris en sous-sol, toujours les mêmes – les PC de Richemont et Vollandes – sont opérationnels depuis maintenant une semaine. Dans chacun des lieux, un peu plus de soixante bénéficiaires en moyenne par nuit, pour une capacité respective de 100 lits.

Cette fréquentation n’est qu’un indicateur, mais elle est accueillie de manière positive par les professionnels de l’hébergement d’urgence. «On peut désormais dire: allez aux Vollandes, il y a de la place», note, soulagé, un veilleur de l’Armée du Salut au chemin Galiffe.

Moins de monde? Non, plus, mais réparti sur plusieurs adresses. Les sleep-in, ouverts dès l’été, font le travail en matière de mise à l’abri humanitaire. De l’accueil inconditionnel, sans inscription préalable ni contrainte horaire; juste des tickets distribués pour permettre de réguler les entrées à l’ouverture. Plus de 120 personnes profitent actuellement de ces sommaires espaces dormants, aménagés dans les temples, aux Pâquis comme à la Servette, avec le soutien constant de l’Église protestante de Genève.

Les premiers ont vu le jour fin juillet déjà. Le parc s’est depuis agrandi, au gré des déménagements. Châtelaine s’est ainsi replié sur Montbrillant (16, rue Baulacre) et Fusterie sur Servette (55, avenue Wendt). Dans l’intervalle, deux nouveaux lieux mixtes sont venus s’ajouter au Dispositif de nuit (DDN). Soit le temple des Pâquis, avec 30 places, ainsi que la Maison de Quartier des Acacias, dite «Terrain d’aventure», située aux abords des Vernets, au 10, rue François-Dussaud.

C’est dire si le Collectif d’associations pour l’urgence sociale (CAUSE) se démène pour consolider, au fil des mois et des déménagements successifs, sa prestation. Il annonce dans la foulée l’installation prochaine à l’avenue de la Roseraie, non loin des urgences pédiatriques des HUG, du sleep-in femmes situé jusqu’ici à la rue Verdaine.

Une maison avec jardin qui, dans un passé récent, a servi d’accueil pour les familles, en mettant à disposition douches, sanitaires et cuisine en sous-sol. Une adresse disponible jusqu’au 31 mars 2020 – les nouveaux utilisateurs viennent de toucher les clés – préfigurant, à sa façon éprouvée, l’hébergement d’urgence à l’année défendu par tous. Non sans étendre, bien sûr, les heures d’exploitation.

Car quand ouvre le soir le dispositif hivernal, il fait nuit; quand il ferme le matin, il fait toujours nuit. Et très froid dehors. En additionnant les publics, tous durablement précarisés, fréquentant en ce moment abris, sleep-in et accueil pour les familles, cela représente près de 300 personnes. Sans compter les dormeurs dans la nuit, découverts au gré des tournées nocturnes qui ont également recommencé. «Zéro sans abri», on oublie. Le froid terrain dit le contraire.