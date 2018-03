«Le Canton n’a rien fait pour défendre le projet»

Après le «niet» des électeurs de Chêne-Bougeries ce dimanche, le projet immobilier prévu à la route Jean-Jacques-Rigaud semble compromis, ou en tout cas retardé. Qu’en pense François Grosjean, ancien maire de Chêne-Bougeries et copropriétaire du terrain concerné, qu’il exploitait en tant que maraîcher jusqu’en 2012, et pour lequel il a signé une promesse de vente il y a déjà huit ans? Interview.

François Grosjean, êtes-vous fâché par le résultat de la votation communale?

Je suis déçu, mais pas fâché. La vente du terrain, que nous attendons depuis huit ans pour pouvoir enfin régler des questions de succession avec mes frères et sœurs, prendra plus de temps que prévu. Or, nous ne sommes plus très jeunes. J’en veux surtout au Conseil d’État, qui n’a rien fait pour défendre le projet. Le Conseil administratif de Chêne-Bougeries aurait aussi pu s’impliquer davantage, comme l’ont fait les autorités de Bernex pour le projet de Saint-Mathieu.

Pourquoi estimez-vous que le Canton devait s’impliquer?

C’est lui qui a décidé de densifier la zone. Nous sommes propriétaires de ce terrain, mais mes enfants n’ont pas le droit d’en reprendre l’exploitation agricole, parce qu’il est en zone villas. Et aujourd’hui, on veut nous empêcher de le vendre à un promoteur immobilier.

Qu’allez-vous faire?

Notre promesse de vente arrive à échéance à la fin de 2018 et nous ne la renouvellerons pas. Si le terrain doit rester en zone villas, nous le vendrons à quelqu’un d’autre. Nous avons régulièrement des offres pour construire des villas. (TDG)