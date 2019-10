Le Canton a émis un nouvel emprunt vert de 660 millions

Le Canton de Genève est résolu à devenir un acteur important de la finance durable. C’est pourquoi il vient d’émettre, ce mardi, un nouvel emprunt vert de 660 millions de francs, afin de refinancer sa part de la construction de la liaison ferroviaire Cornavin Eaux-Vives Annemasse (CEVA). Ces obligations vertes, très prisées actuellement des investisseurs, notamment étrangers, sont parties comme des petits pains. «La demande était même plus forte que l’offre», se félicite le directeur général des Finances, Pierre Béguet, et ce malgré des rendements négatifs pour la plus courte échéance de remboursement. Une première tranche de 175 millions sera payée d’ici à huit ans et demi, une deuxième de 285 millions d’ici à douze ans et demi et une dernière de 200 millions d’ici à vingt ans.

Cet emprunt vert du Canton a été exécuté par la BCGE, le Credit Suisse et UBS. Afin de limiter les risques, le Canton l’a émis à moins de deux mois de la mise en service du CEVA. Un organisme indépendant a certifié la conformité de cet emprunt aux principes internationaux des obligations vertes. On en attend, entre autres bénéfices environnementaux, une diminution du trafic routier de 12%.

En 2017, le Canton avait été pionnier en Suisse en émettant un premier emprunt vert de 620 millions pour financer des bâtiments à haute performance énergétique. Genève est ainsi le premier canton en termes de finance durable. Nathalie Fontanet, conseillère d’État en charge des Finances, se réjouit de «démontrer une fois de plus l’engagement du Canton en faveur du développement durable conformément aux objectifs ambitieux qu’il s’est fixés».