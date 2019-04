Le CERN rêve de construire sur son parking en zone agricole

C’est la vache sacrée des Genevois. La zone agricole est si rare qu’il est presque impossible d’y toucher, sauf à provoquer des holà indignés. Mais Genève sait faire preuve de souplesse quand des intérêts supérieurs sont en jeu. Il y a cinq ans, le Canton a sacrifié un champ d’un hectare afin d’y faire un parking pour le CERN. Il devait être provisoire; il est toujours là. Et on n’est pas près d’y replanter des patates puisque le CERN souhaite désormais y ériger un bâtiment dessiné par l’illustre architecte italien Renzo Piano.

Le parking, lui, n’avait pas besoin d’une star de l’architecture. Ouvert en avril 2014, il s’étend sur 1,3 hectare à côté du Globe de la science, cette boule en bois symbole du développement durable durant l’Expo nationale de 2002. Il offre 300 places au CERN, de quoi plus que compenser la perte de cases à l’entrée du site, réaménagé en place des Particules.

Sacrifier de la terre agricole pour un parking n’est pas très orthodoxe. À l’époque, les services de l’État, sollicités pour donner leur préavis, toussent un peu mais sans trop regimber. La Commune de Meyrin accepte le projet «au seul motif qu’il répond provisoirement à des besoins urgents».

Fort de ces avis tièdement favorables, le Conseil d’État donne son feu vert, mais avec une réserve: «Seule une autorisation provisoire pourra être délivrée, et cela pour une période non renouvelable de cinq ans au maximum.» Il demande que le CERN «optimise l’usage de son sol et rationalise le stationnement». Peu densifié, le site est couvert de plus de 4000 places de parc à ciel ouvert.

Portail de la science

Les cinq ans sont désormais passés. Et le parking est toujours là. Il ne retournera pas à l’agriculture. Le CERN convoite désormais ce terrain pour y réaliser son Portail de la science. Un lieu d’accueil et d’exposition, avec des laboratoires destinés notamment aux enfants. «Il s’agit d’un projet ambitieux qui contribuera à faire rayonner Genève, explique Arnaud Marsollier, porte-parole du CERN. Le bâtiment, d’une valeur iconique, permettra de marquer le site de belle manière.» Le projet sera présenté lors d’une conférence de presse en avril.

Le parking, lui, devrait se trouver intégré dans le projet. Et le plan de mobilité réclamé par l’État? «Cette question est cruciale pour nous, nous y travaillons d’arrache-pied», assure le porte-parole. L’organisation a lancé l’automne passé une enquête auprès de ses collaborateurs. Si le covoiturage et le vélo sont encouragés, ils restent encore très minoritaires. Et comme la majorité des trajets se font depuis la France, la voiture est très largement utilisée, faute de transports publics efficaces. Le tram jusqu’à Saint-Genis aurait amélioré la situation; il se fait attendre.

Deux hectares de plus?

Pour son Portail de la science, le CERN aurait souhaité s’étendre sur deux hectares supplémentaires, là encore en zone agricole, comme un document de la fin de 2018 l’atteste. Apparemment sans succès. Le Canton refuse pour l’heure de s’exprimer. Mais il semble qu’il ait demandé au CERN de limiter ses ambitions. Et de se contenter de la surface du parking.

