Le Bouffon de la Taverne a trouvé un repreneur

Les portes du Bouffon de la Taverne pourraient rouvrir d'ici au 1er septembre. Après avoir fermé début mars (lire notre édition du 8 mars), le lieu alternatif de la rue de Carouge a trouvé un repreneur, confirme la régie Ariex. Une consultante RH, aussi photographe, chanteuse et musicienne à ses heures, est l'heureuse élue. Elle attend maintenant l'autorisation d'exploiter.

«On est trois Genevois et on va reprendre ce lieu en essayant de le faire vivre de manière plus globale», explique Élodie Baerlocher, détentrice de la patente. Le bar, qui ouvrait seulement à 17 h, devrait étendre ses horaires à la journée en tant que café, peut-être avec des après-midi jeux. Les associés d’Élodie Baerlocher, «Nico», spécialisé dans les objets de brocante urbaine, et Sabine, bijoutière, ne souhaitent pas que leur nom de famille soit publié. Les détails sont encore à peaufiner, mais dans les grandes lignes il y aura au rez-de-chaussée «des meubles design vintage, qui pourront être achetés. Et au premier étage, un pop-up store, avec un espace à louer temporairement.» Au sous-sol, les concerts perdureront mais seront moins orientés sur le rock. «On va s’ouvrir à d’autres genres musicaux, probablement des concerts acoustiques», avance Élodie Baerlocher.

De gros changements sont attendus en termes de décoration. «Pour le moment, l’ambiance est très boisée. On va essayer d’éclaircir, d’amener de la lumière.» L’exploitante envisage d’ailleurs de lancer un appel au financement participatif pour les travaux.

Le lieu restera-t-il alternatif pour autant? «Non, ce n’est pas l’objectif. Ce qu’on aimerait, c’est que tout le monde soit le bienvenu. J’aimerais, dans l’idéal, proposer des vins et bières locaux.» Dans un quartier qui se gentrifie, notamment avec l’arrivée d’établissements comme le Bombar, à la place des Augustins, Le Bouffon de la Taverne n’a pas encore défini ses tarifs. «Je ne souhaite pas répondre à cette question pour le moment.» encore défini ses tarifs. «Je ne souhaite pas répondre à cette question pour le moment.»

