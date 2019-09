Le Bonheur cantonal brut est sur les rails

Apprécier la vie à Genève autrement que par le biais de valeurs telles que le Produit intérieur brut (PIB). Sortir des schémas politiques et économiques classiques, et mettre en avant le bien-vivre ensemble. C'est l'objectif d'un petit groupe de citoyens, qui peaufine depuis maintenant deux ans un indice de Bonheur cantonal brut (BCB).

L'idée n'est pas nouvelle. Elle s'inspire notamment de ce qui a été instauré depuis des années au Bouthan, un petit État himalayen. Ou encore en Nouvelle-Zélande, ou au sein des Nations-Unies, qui a développé un ambitieux programme mondial de développement durable.

Le groupe est composé de huit personnes d'horizons et d'âges divers, et se veut résolument apolitique, même si d'anciens élus en font partie. «Nous souhaitons inscrire le BCB dans la Constitution genevoise, raison pour laquelle nous avons d'ores et déjà rédigé un projet de loi constitutionnel», précise Jacques Jeannerat, ancien député et membre du groupe de réflexion.

«Cinq critères majeurs ont été dégagés, soit le développement d'un système économique responsable et durable, une forte solidarité humaine, la sauvegarde de l'environnement, une gouvernance éthique et démocratique, enfin la promotion de la culture», relève de son côté Christian Brunier, lui aussi ex-député et directeur général des Services industriels de Genève.

Le groupe travaille désormais à l'élaboration d'indicateurs permettant de mesurer annuellement la réussite ou non des objectifs inscrits dans le BCB, «qui doit se baser sur les désirs de la population», ajoute Félix Urech, professeur et entrepreneur.

(Développement suit)