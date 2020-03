Le Bateau Genève maintient dans la tempête ses petits-déjeuners à quai

En temps normal, on évoquerait l’image du poste de ravitaillement, en saluant les petites mains bénévoles qui distribuent barres de céréales et boissons énergétiques aux coureurs à pied.

Les bénévoles du matin, ce jeudi dès 7h30 le long du quai Marchand, sont les travailleurs sociaux du Bateau, des professionnels du lien humain; les «sportifs» accueillis sont ces marcheurs sans «chez soi» qui entament dès le lever du jour leur errance ritualisée à travers les différents lieux caritatifs de la ville.

Pour la majorité d’entre eux, la journée dehors commence à bord. Embarquement terminé. Le Bateau a dû fermer. On ne petit-déjeune plus sur le lac. Mais devant lui, en allant d’une table à l’autre, au milieu de cette cantine éclatée, dans le strict respect des distances de sécurité. Ici le café, là le lait chaud, plus loin le sachet à l’emporter contenant petit pain, beurre et plaque de chocolat.

Les passagers à quai se succèdent sans discontinuer pendant les deux longues heures de distribution. Ils étaient 200 hier, le même nombre aujourd’hui. Cette cantine populaire ne désemplit pas. Elle a toujours été essentielle dans le dispositif mis en place pour soutenir les plus démunis. Elle nourrit et informe, elle donne de l’élan dans cet effort quotidien pour aller mieux dans sa vie.

Distribution des petits-déjeuners par les travailleurs sociaux du Bateau Genève. Non plus à bord, mais sur le quai Marchand. Photo: Laurent Guiraud

Tout va mal. Tout ira plus mal encore – solidairement parlant - quand les petits-déjeuners ne pourront plus être servis au pied de cette volée de marches en pierre qui fait la jonction avec le jardin Anglais. L’équipe du Bateau défend coûte que coûte cette prestation. «Nous sommes désormais considérés comme personnel d’urgence, explique l’une des membres, Claire Libois. Ce qui devrait nous permettre, on l’espère, de maintenir cette activité délocalisée à terre.»

De vrais urgentiste, et pas que pour nourrir les lève-tôt contrariés arrivant des abris et des sleep-in. L’une des tables montées à l’extérieur est par exemple réservée au courrier administratif des passagers. Pour nombre d’entre eux, le Bateau est une poste restante, la seule qu’ils connaissent dans la ville.

«Vous avez reçu un recommandé pour moi?», demande Serge, dont la cause, ancienne, se discute devant des juridictions elles aussi à l’arrêt. L’homme au vélo, pédaleur notoire, est un fidèle de ce rendez-vous épistolaire. «Nos journées deviennent infernales», lâche-t-il en enfourchant sa bicyclette. «Vous n’êtes pas le seul, Serge, à pédaler dans l’incertitude», lui répond une vieille connaissance.

Il escompte bien, Serge, comme ses voisins de dortoir, disposer dès ce week-end d’une chambre individuelle dans le foyer Franck-Thomas. «On nous dit que l’on va tous déménager. J’ai mes sacs à récupérer…»

Lamina, le DJ du matin, avant que la météo sanitaire ne tourne vilain, se déplace, lui, avec une bagagerie portative montée sur roulettes. Du lourd? « Oui, très, mais j’ai l’habitude: cela préserve et maintient en forme, de devoir ainsi porter toute sa vie avec soi. J’ai mes outils, mes habits et ma musique. Je répare du matériel informatique à la demande.»

Plusieurs tables ont été montées et les bénéficiaires reçoivent des sachets de nourriture à l'emporter. Photo: Laurend Guiraud

La caserne des Vernets est, elle aussi, évoquée dans ce bouche-à-oreille de la rue qui va plus vite qu’une agence de presse. «On va tous nous regrouper chez les militaires», lance un informateur autoproclamé. Tous, vraiment? « On estime dans l’équipe qu’une quinzaine de bénéficiaires ne fréquentent que notre lieu. Ils se ravitaillent pour la journée et ne vont jamais ailleurs. Mais ils sont probablement plus encore à passer entre les mailles du filet.»

Des irréductibles, champions de la distance sociale, adeptes de la quarantaine itinérante. Des grands solitaires pour qui le Bateau est l’unique balise à Genève. «Nous sommes là pour créer du lien et nous voici, à tour de rôle, reclus à la maison, poursuit Claire. Des collègues sont alités avec de la fièvre. Après la vague, il faudra tout reconstruire.»

Pour l’heure, elle se montre dévastatrice, la vague. «Avec la buvette fermée, nos finances se creusent rapidement. Mais on veut croire encore que l’on tiendra, le comité est derrière l’équipe; chaque jour, on fait des points de situation, on se mobilise pour maintenir le Bateau à flot, même si, dans le contexte actuel, l’avenir, à nous non plus, ne nous appartient pas. Pour sauver le lieu, il faudra, c’est sûr, une vraie mobilisation collective.»