Lancy allume ses feux et met en lumière l'Étoile

La troisième édition du festival Lancy en Lumières aura lieu du 5 au 18 décembre. Cet évènement populaire et poétique investit comme les années précédentes le quartier des Palettes. Le grand immeuble de L'Étoile servira d'écran à des projections format XXL. Zep a dessiné un chêne qui prendra vie. Trois installations lumineuses sont aussi programmées et seront visibles tous les soirs du festival, de 18 h à 22 h . La Ville de Lancy invite dans un communiqué le public à «redécouvrir l’architecture urbaine sous un angle nouveau». Pour cette troisième édition le quartier des Palettes et son emblématique Étoile, bâtiment des années 1960 sont à l’honneur. Regroupées sous la bannière thématique KosmoPalettes, les trois installations du festival tourneront en continu chaque soir. Les artistes invitent le public à lever les yeux vers le ciel, grâce à des collages et projections et à un dôme – planétarium à ciel ouvert – installé sur l'esplanade d’Espace Palettes.

Spectacle de feu le 5 décembre

Le lancement de Lancy en Lumières aura lieu avec un spectacle de feu le jeudi 5 décembre à 18 h 30 . Les danseuses d’Apsara, la compagnie «Lumen Création» et les musiciens de «Pavillon» inaugureront le festival avec une verrée offerte par la Ville de Lancy.

L'installation du duo créatif Fred Penelle et Yannick Jacquet confronte la gravure sur bois aux technologies de création numérique. L'artiste François Moncarey ramène les étoiles au centre de la cité avec son dôme Konstellation. Zep dessine un gigantesque chêne animé par Nicolas Senjaric.