La voie de covoiturage à Thônex-Vallard sera maintenue

La voie de covoiturage sur autoroute, binationale et avec passage de douane créée en octobre 2018 va être maintenue deux ans de plus, communique aujourd'hui le Département des infrastructures (DI). Une étude ayant été menée un an après la mise en service, la pertinence du projet est prouvée, affirme le DI. Le nombre de véhicules accueillant au moins deux personnes a progressé de 2% le matin, tandis que les temps de parcours pour traverser la frontière se sont raccourcis, jusqu’à quatre minutes pour les covoitureurs selon la congestion.

Le Canton de Genève, avec l'accord des autorités françaises et suisses, ainsi que l'ATMB, vont donc prolonger pendant deux ans cette expérience inédite en Europe. Le département annonce par ailleurs que des adaptations seront prochainement réalisées pour améliorer la progression des lignes de bus régulières sur la plateforme douanière.

«Ce bilan positif est la preuve que lorsque nous mettons à disposition des usagers des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins, le succès est au rendez-vous» se réjouit M. Serge Dal Busco, conseiller d'État chargé du DI. Président d'ATMB, M. Thierry Repentin ajoute: «Nos équipes ont la conviction, depuis longtemps, que le covoiturage est un outil essentiel pour améliorer l’efficacité du système de transport. Aussi, nous agissons pour proposer à nos clients des services nouveaux de covoiturage qui les aident à changer leurs habitudes.»