La ville comme terrain de jeu infini

«On ne voit pas une barrière, un arbre, un mur comme vous. Pour nous, ce sont des obstacles, des possibilités de sauts et de figures. On peut rester une heure sur une barrière d’arrêt de bus. Tenez, comme celle-là près de l’arrêt TPG: on pourrait s’amuser comme des gamins!»

Christoph et Shpend, 25 et 27 ans, sont des traceurs. Soit des adeptes du parkour, cette discipline sportive popularisée par le film français Yamakasi en 2001. Ses adeptes se servent de l’environnement urbain comme d’un terrain de jeu géant. Ils bondissent, grimpent, «funambulent» sur les corniches. «Le parkour, c’est aller d’un point A à un point B en franchissant des obstacles et en se faisant plaisir!» résume Shpend. «C’est aussi apprendre à contrôler son corps et son mental, développer son imagination en utilisant l’espace urbain ou naturel.»

Bondir au Collège Voltaire

Les deux Genevois pratiquent le parkour depuis près de quinze ans et l’enseignent depuis moitié moins. Ils ont fondé leur association, KBS Parkour, et dispensent leur expérience à 250 inscrits, âgés de 10 à 25 ans. Mais ils n’en vivent pas. «Chaque franc gagné est réinvesti pour des activités avec les jeunes», précisent Shpend, futur agent de la police municipale, et Christoph, moniteur dans une maison de quartier. La formation des néophytes se fait en salle.

Mais les traceurs confirmés s’éclatent en extérieur. La cour du Collège Voltaire est l’un de leurs spots favoris. L’œil du quidam voit des blocs de béton et un escalier insignifiant. L’œil du traceur, lui, voit des obstacles sur lesquels rebondir, sauter; l’escalier qui s’enfonce dans le sol est un terrain d’entraînement parfait pour appréhender progressivement le vide. Echauffement appliqué, la session peut démarrer: le duo fuse d’un coin à l’autre, enjambe, grimpe avec une fluidité déconcertante. Le traceur est une balle dans un flipper géant. L’escalier est avalé mains en avant, la balle prend des allures de félin. Pas étonnant, ce mouvement-là, c’est le «saut de chat». Perché sur le mur après un «passe-muraille», Christoph va s’élancer sur le bloc en contrebas. Son acolyte teste la zone d’atterrissage. «Il faut toujours penser à la réception.»

On ne plaisante pas avec la sécurité. Les deux adeptes militent pour une pratique sécurisée. Dans la mesure du possible… «S’amuser dans l’espace urbain oui, mais ne jamais rien faire qu’on n’ait pas déjà tenté en salle, soutiennent-ils. Il faut évaluer le danger et savoir écouter sa peur. Et ne pas détériorer le mobilier…» Même respect quand ils s’aventurent sur les toits. «On demande toujours les autorisations. Mais les toits représentent une petite partie de nos spots. Oui, on a de belles vues sur Genève, mais le parkour se pratique essentiellement au sol.»

Au Seujet, on saute avec vue

Une autre partie de la ville est régulièrement foulée par leurs baskets: l’immeuble en terrasses du quai du Seujet. «Il y a des blocs, des pots de fleurs, un bout de toit de l’école primaire. Un site varié et avec une vue incroyable!»

Si leur terrain de jeu extérieur est infini, celui d’intérieur en revanche, nécessaire pour l’entraînement, devient trop étroit. Le duo rêve d’un espace plus grand. «On planche sur un projet prévu dans un hangar de 1000 à 2000 m2. Le lieu pourrait aussi être utilisé pour d’autres activités, comme du fitness. Tous les pays ont un espace de ce type consacré au parkour! On rêve d’en avoir aussi un à Genève.» L’appel est lancé.

