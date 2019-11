La victime a le sac plein de stupéfiants

Il n’aurait peut-être pas dû se plaindre à la police. Le 31 octobre, peu après 20 h, un homme à vélo signale à deux agents présents qu’il vient de se faire menacer à l’aide d’un couteau par un individu qui voulait lui dérober son vélo électrique.

Il parvient, explique-t-il, à se soustraire à son agresseur, croisé en vieille-ville, tout en identifiant par la suite sa présence dans le parc des Bastions. Le signalement est le bon. L’individu est interpellé, il détient effectivement un couteau à la ceinture.

Les choses se compliquent pour le plaignant, car ses réponses se montrent évasives quand on l'interroge sur les circonstances exactes de la prétendue tentative de vol. Le voici fouillé à son tour. Dans le sac à dos, une droguerie stupéfiante: 229 grammes de marijuana, 135 grammes de résine de cannabis et 30 grammes de cocaïne.

Quant au vélo, de provenance douteuse, il a été saisi, conclut le communiqué de la police genevoise. Il est de marque BMC. Ces trois lettres sont très prisées par les voleurs de bécane, les receleurs et leurs revendeurs sur les marchés. Les deux prévenus sont ici âgés de 28 ans et de 38 ans. Originaires de France et d'Italie, ils ont été mis à disposition du Ministère public.