La viande accusée de nuire au climat

Pas de vaste rassemblement populaire ni de mégaphone ou de long discours, mais une simple bannière tendue: «Less Meat = Less Heat. Climate Action NOW» (littéralement «Moins de viande = moins de chaleur. Une action pour le climat MAINTENANT»). Cinq militants de Greenpeace étaient rassemblés dès 8 h 45 jeudi matin à la place des Nations, alors que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) rendait public, le matin même, son rapport spécial consacré au «changement climatique, à la désertification, à la dégradation des sols, à la gestion durable des terres, à la sécurité alimentaire et aux flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres». Le texte a été approuvé par 195 États membres de l’ONU mercredi.

300 g de viande par semaine

«Notre idée n’est pas de dire aux gens qu’il faut totalement arrêter de manger de la viande, mais de réduire leur consommation. Sans avoir à en importer, la Suisse peut fournir 300 grammes de viande par personnes et par semaine à ses habitants. Une quantité suffisante pour nos besoins nutritionnels. Cela permet de réduire les maladies cardio-vasculaires, notamment, et d’agir directement contre le réchauffement climatique», explique Mathias Schlegel, porte-parole pour Greenpeace Suisse.

Christoph Thies, expert de Greenpeace Allemagne pour les forêts et le climat, avance quelques chiffres: «La production de nos aliments génère en effet 30% des gaz à effet de serre et celle de viande et de produits animaux y contribue très lourdement (ndlr: principalement à cause des émissions de méthane).»

Tendance à la baisse

La perspective est sombre et le message se répète: diminuer notre consommation de viande fera peut-être la différence à l’échelle globale. Jeudi, le GIEC l’a répété. À vrai dire, à l’échelle locale, les chiffres montrent que le changement est amorcé. Si la tendance est à la baisse en matière de consommation de viande (-7% par habitant depuis 2010), la production locale tire son épingle du jeu, profitant d’un élan vers les produits de proximité.

Genève, avec ses élevages de taille restreinte, répond à cette demande. «Le consommateur genevois a de la chance. Il peut faire le choix de la proximité et se rendre facilement chez le producteur pour voir dans quelles conditions les bêtes sont élevées et quels efforts sont fournis en matière de respect des normes. On ne cache rien», indique Yves Grolimund, représentant de la filière production animale à l’Office pour la promotion des produits agricoles de Genève (Opage) et lui-même producteur de volailles.

Dans sa ferme du nant d’Avril, à Satigny, le poulailler ne compte pas plus de 450 bêtes. Cette petite production axée sur la qualité est devenue un véritable argument de vente pour l’éleveur. «Aujourd’hui, un grand bâtiment industriel fait peur au consommateur», assure Yves Grolimund. De son côté, il note que les clients sont toujours plus enclins à accepter de payer le juste prix pour un aliment, quitte à en manger moins. «Les gens viennent se réconforter chez nous. Ils savent qu’ils vont trouver des volailles propres et bien nourries.»