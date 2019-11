La vétithèque pour petits réduit la voilure, pas l’offre

Il y a deux ans, trois amies d’enfance genevoises ouvraient la première «vétithèque» du canton. Soit une bibliothèque où l’on emprunte des vêtements et des chaussures pour enfant, ouverte un samedi sur deux. Une manière de lutter contre le gaspillage de ces habits souvent onéreux et utilisés une poignée de fois avant d’être étriqués. Un moyen, aussi, d’offrir une autre solution aux familles pour réduire leurs dépenses. Aujourd’hui, Vet’Lok a dû réduire un peu la voilure des horaires car le bénévolat est chronophage. Mais la motivation et la demande sont toujours là.

Marina, Vidya et Caterina, la trentaine, ont commencé leur activité en 2017 dans l’arrière-salle de la librairie portugaise Camões au boulevard James-Fazy. Rapidement, grâce au bouche-à-oreille, les dons de vêtements affluent. Elles atteignent vite mille articles en stock pour les enfants de 0 à 12 ans. Les dons sont triés et lavés si besoin, même si la majorité parvient propre. La location fonctionne avec une carte, qui coûte 30 francs pour six mois, 60 francs pour un an. Le prix responsabilise les membres et sert à amortir les quelques frais de l’association. Chaque enfant peut emporter dix articles, qu’il peut garder pendant quatre mois environ. Si l’article retourné est abîmé, explique Marina, il sera réparé par leurs soins dans la mesure du possible. Sinon il finira sa course dans les boîtes à fringues.

À la fin de 2017, la libraire portugaise ferme et Vet’Lok doit déménager. Le trio retrouve un espace à Carouge durant un an. En parallèle, il participe à des événements ponctuels, comme Alternatiba. Aujourd’hui, la vétithèque s’est installée à l’espace d’activités hybride Foound, non loin de la gare. Ses horaires ont été revus à la baisse, passant de deux à un samedi par mois.

Car les trois bénévoles auraient besoin d’un coup de main pour ouvrir davantage; un appel aux volontaires est lancé. «Nous ne pouvons pas laisser le stock chez Foound donc il faut tout remettre en place à chaque ouverture, il y a beaucoup de manutention, rapporte Caterina. Alors depuis septembre, nous avons réduit à une ouverture mensuelle.» La récolte de dons a été mise en suspens, «ils affluent mais nous n’avons plus assez de place dans notre local pour les stocker». Vet’Lok totalise 2500 vêtements et chaussures.

La demande, elle, n’a pas diminué. «Nous comptons une trentaine de familles membres, continue Caterina. Le système fonctionne très bien, les gens sont respectueux et honnêtes. Lorsqu’ils ont endommagé un habit, ils le signalent.» Quant au système de bons cadeaux, il séduit. «De plus en plus de parents demandent qu’on évite d’offrir des vêtements neufs. Alors on propose des bons de location, ça marche très bien.»