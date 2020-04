La vente de masques attire la foule

La queue s’étire sur plusieurs dizaines de mètres. Le service client de Migros Vibert, à Carouge, est pris d’assaut lundi en fin de matinée. C’est là, à ce guichet habituellement réservé aux réclamations, que les clients peuvent désormais venir se procurer un paquet de vingt masques hygiéniques fournis par l’armée au prix de 19fr.70.

La Confédération l’a annoncé: dès le 27 avril et durant deux semaines, près d’un million de pièces seront livrées quotidiennement dans les grandes surfaces. À Genève, cette distribution a lieu uniquement dans les magasins Coop et Migros (lire ci-dessous).

Lundi, l’approvisionnement a pris du retard. À 10h30, les masques se font toujours attendre dans la succursale Migros des Augustins. «Le camion doit arriver à 11h», rassure l’employée du service client, assaillie d’appels depuis l’ouverture du magasin.

Pendant ce temps, sur le trottoir, la file s’allonge. Étonnamment, beaucoup de clients portent déjà un masque. La plupart ont réussi à en obtenir par le système D. Une sœur dans les soins, l’entreprise d’un ami ou de l’autre côté de la frontière. Certains viennent acheter un paquet pour un tiers plus âgé ou à risque qui ne peut pas sortir. D’autres simplement pour en avoir «au cas où». «Cela me rassure d’avoir des masques chez moi si jamais je dois aller voir ma mère ou pour aller chez le coiffeur», confie Susana, qui porte une protection en tissu.

Dans tous les magasins, le nombre d’emballages par personne a été limité à un. Cette restriction n’arrange pas Artur, qui attend son tour à Migros Vibert. «Je dois en acheter pour une vieille dame et j’en voulais également pour moi, confie ce client. J’ai rendez-vous chez le coiffeur cet après-midi et on m’a demandé de porter un masque. Tant pis, je ferai la queue deux fois.»

L’enseigne carougeoise a reçu ce lundi environ 600paquets de masques hygiéniques. Une heure après la livraison, une centaine avait déjà été écoulée.

Si la demande est là, les acheteurs ne semblent pas prêts à tout pour se procurer ces protections fabriquées en Chine. «Avec une queue pareille, je n’attends pas», s’en va, furieuse, une dame plutôt âgée. Aux Augustins, le prix dissuade une autre retraitée: «Près de 20francs pour 20 masques? Non merci!» tranche-t-elle, sans l’ombre d’une hésitation. Sonje trouve, pour sa part, le montant raisonnable: «Dans un kiosque, on m’a facturé deux masques pour 4fr.90», déplore-t-elle.

Malgré cet approvisionnement orchestré par la Confédération, l’Office fédéral de la santé publique ne recommande toujours pas le port du masque pour les personnes en bonne santé. Seule exception: dans les transports publics aux heures de pointe.

Où peut-on en acheter?

Toutes les enseignes Coop et Migros du canton ne vendent pas les masques fournis par la Confédération. Seuls les plus grands magasins sont approvisionnés par l’armée. Chez Migros, il s’agit des succursales de Balexert, des Charmilles, de Chêne-Bourg, Plainpalais, Meyrin, Lancy-Onex, Vibert et Versoix. Chez Coop, les magasins de la Praille, Florissant, Onex, Blandonnet et Vésenaz ont été ravitaillés. Dans les commerces Migros, les masques sont disponibles au service client; chez Coop, les paquets sont vendus aux caisses. C.G.