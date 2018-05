La tomate se dévoile en vingt-quatre variétés méconnues

Pour les néophytes, une tomate c’est rond, rouge, et de la taille d’une balle de tennis. Mais en fait, ce légume (ou plutôt ce fruit, pour être botaniquement exact) existe dans une multitude de tailles, couleurs, formes et goûts différents. Pour faire mieux connaître cette diversité, les associations Les Artichauts et Semences de Pays organisent jusqu’à dimanche le Festival de la tomate, en partenariat avec la fondation Pro Specie Rara.

Ce marché aux plantons, qui a ouvert jeudi, permet aux jardiniers amateurs de se procurer des pousses de vingt-quatre variétés différentes de tomates, anciennes ou locales. Maintenant que les saints de glace sont passés, on peut les mettre en terre afin d’en récolter les fruits cet été. De la jaune du lac de Bret à la rose de Berne, en passant par la tomate de Chancy, celle de Paudex, la Bosque Blue (qui, comme son nom l’indique est bleue) ou la Sieger, le choix est vaste. Si, a priori, le climat de la Suisse n’est pas l’idéal pour la culture de la tomate, des générations de maraîchers locaux ont patiemment sélectionné et croisé diverses variétés, qui ont fini par s’adapter à notre terroir.

Pour Joël Mutzenberg, membre de Semences de Pays, qui travaille à la production de graines et de plantons dans les serres de Belle-Idée, préserver toutes ces variétés en les cultivant est un combat pour la richesse gustative. «La tomate est un légume qui permet vraiment de percevoir cette grande diversité de goûts, souligne-t-il. Je ne parle pas des tomates standardisées qu’on trouve dans les supermarchés toute l’année et qui poussent hors-sol. Bien sûr, la productivité et la résistance des plantes sont importantes, mais pour nous, le goût passe avant.»

Comme la tomate est devenue omniprésente dans notre culture culinaire, et qu’elle est facilement cultivable, même sur un balcon, les initiateurs du marché aux plantons ont estimé que c’était un bon moyen de sensibiliser le public à l’importance de conserver un grand nombre de variétés. Et pas seulement pour leurs qualités gustatives. «C’est une question de souveraineté alimentaire, explique Denise Gautier, responsable romande de Pro Specie Rara. Les tomates hybrides cultivées hors-sol produisent des semences qui ne sont pas utilisables, parce qu’à la deuxième génération, le résultat de l’hybridation devient trop aléatoire. Donc, même pour créer des hybrides, nous aurons toujours besoin des anciennes variétés et de leurs qualités respectives.»

Festival de la tomate

Jusqu'au 20 mai, de 9h à 17h, serres du parc de Beaulieu, rue Baulacre 3, à Genève, et serres de Belle-Idée, chemin du petit Bel-Air 2, à Chêne-Bourg.