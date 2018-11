La tête du PLR décide le statu quo

La réunion promettait d'être sanglante. Le Comité directeur du Parti libéral-radical (PLR), convoqué ce vendredi à 7h, a finalement suspendu les hostilités. «Considérant l’intérêt du parti et d’éviter des inutiles tensions, le Comité directeur a décidé qu’il n’était pas opportun de prendre position sur l’affaire qui concerne Pierre Maudet à la suite de son voyage à Abu Dhabi», a déclaré à la sortie, une heure plus tard, son président Alexandre de Senarclens. Le ton a changé depuis le précédent rendez-vous. Mardi, la tête du PLR voulait agir, la question de la démission du magistrat étant dans l'air.

Image: Frank Mentha

Au cœur de la polémique depuis six mois, Pierre Maudet, rétrogradé conseiller d’État, amputé de ses dossiers, mis en prévention pour acceptation d'un avantage, a cette fois affronté les médias à la sortie de la séance. Il a relevé brièvement «une volonté retrouvée d’apaisement et d'unité pour le Parti libéral-radical à Genève».

Plus d'une vingtaine de membres ont quitté le siège du parti, rue Jaques-Dalcroze, au compte-goutte, sans faire de commentaires.

Le malaise se lit dans les silences, mais aussi entre les lignes du communiqué du PLR. Il est signé par la présidence élargie, sans le vice-président du parti, Cyril Aellen et le conseiller national Benoît Genecand... Le document reprend la déclaration orale d'Alexandre de Senarclens et livre quelques détails supplémentaires. «Lors de cette réunion, les différents points de vue se sont exprimés dans le respect et Pierre Maudet a réitéré ses excuses en demandant aux membres de la direction du parti que soit respecté le principe de la présomption d'innocence.»

«Le PLR appelle de ses vœux une résolution rapide pour la bonne marche des institutions de notre canton», conclut le communiqué. Tous les regards se tournent donc vers le Ministère public, qui a ouvert il y a plus d'un an une procédure pénale pour acceptation d'un avantage liée au voyage à Abu Dhabi, en novembre 2015, de Pierre Maudet.

Et maintenant? Une assemblée générale extraordinaire est programmée le 6 décembre, en prolongement de l'assemblée des délégués ordinaire, d'après nos informations. Un point figure à l'ordre du jour: «Communication et échange autour de la procédure concernant Pierre Maudet».

L'idée de cette assemblée extraordinaire visant à réunir la base du parti a été lancée par les soutiens du magistrat, immédiatement après les discussions tendues de mardi au Comité directeur. Il s'agissait au départ de voter sur le maintien de Pierre Maudet à son poste de conseiller d’État. Craignant une implosion du PLR, bon nombre de membres du Comité directeur ont choisi de baisser les armes.

(TDG)