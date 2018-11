La tête du PLR décide de ranger les armes

La réunion promettait d'être sanglante. Le Comité directeur du Parti libéral-radical, convoqué ce vendredi à 7h, a finalement suspendu les hostilités. «Considérant l’intérêt du parti et d’éviter des inutiles tensions, le Comité directeur a décidé qu’il n’était pas opportun de prendre position sur l’affaire qui concerne Pierre Maudet à la suite de son voyage à Abu Dhabi», a déclaré à la sortie, une heure plus tard, son président Alexandre de Senarclens. Le ton a changé depuis le précédent rendez-vous. Mardi, la tête du PLR voulait agir et la question de la démission du magistrat était dans l'air.

Au coeur de la polémique depuis six mois, Pierre Maudet, rétrogradé conseiller d'Etat, amputé de ses dossiers, mis en prévention pour acceptation d'un avantage, a cette fois affronté les médias à la sortie de la séance. Il a relevé brièvement «une volonté retrouvée d’apaisement et d'unité pour le Parti libéral-radical à Genève».

Plus d'une vingtaine de membres ont quitté le siège du parti, rue Jaques-Dalcroze, au compte-goutte, sans faire de commentaires.

Peu après, le communiqué du PLR a apporté quelques détails supplémentaires sur la teneur des discussions. «Lors de cette réunion, les différents points de vue se sont exprimés dans le respect et Pierre Maudet a réitéré ses excuses en demandant aux membres de la direction du parti que soit respecté le principe de la présomption d'innocence.»

«Le PLR appelle de ses voeux une résolution rapide pour la bonne marche des institutions de notre canton», conclut le communiqué. Tous les regards se tournent donc vers le Ministère public, qui a ouvert il y a plus d'un an une procédure pénale pour acceptation d'un avantage liée au voyage à Abu Dhabi, en novembre 2015, de Pierre Maudet.

Et maintenant? Pour statuer sur le sort de Pierre Maudet, l’option de l’assemblée générale extraordinaire est souhaitée par les soutiens du conseiller d’État. D'après nos informations, elle a réuni 150 signatures en 24 heures, soit bien plus que nécessaire pour demander sa tenue. Mais aura-t-elle lieu? Aucune communication n’a été faite à ce stade par les instances du parti.

