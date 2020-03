La tenue du second tour est loin d'être acquise

À l'exception des exécutifs fédéraux, cantonaux et municipaux, la pandémie du coronavirus a mis en veilleuse toute la vie politique suisse. Sauf à Genève où, pour l'heure, le second tour des élections des exécutifs communaux du 5 avril est maintenu. Le Conseil d'État pourrait toutefois changer d'avis, notamment suite à la décision du Conseil fédéral de mercredi d'annuler le scrutin fédéral du 17 mai.

Le gouvernement genevois a organisé jeudi une consultation express des partis. Il devrait rendre sa décision vendredi car le temps presse. Si ces élections devaient être déplacées, elles se tiendraient à l'automne.

«Une campagne tronquée»

Très rapidement, au vue de l'impact de la propagation du virus, deux partis ont demandé le report de ces élections. Tout d'abord le MCG dans un communiqué diffusé il y a une bonne semaine. Puis, Ensemble à gauche (EàG) qui a annoncé mercredi qu'il déposerait vendredi un recours devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice si le scrutin était maintenu. Un recours auquel le MCG devrait s'associer.

«La position du gouvernement n'est pas tenable, commente Pierre Vanek, député d'EàG. Il n'y a pas de campagne possible car cela mettrait en péril la santé des gens. Les citoyens n'ont pas conséquent pas la possibilité de se forger librement une opinion. De plus, le dépouillement des bulletins nécessitera que de nombreux scrutateurs travaillent au même endroit. Ce n'est vraiment pas gérable.»

Daniel Sormanni, député MCG, conseiller municipal et candidat au Conseil administratif en Ville de Genève, estime que le report serait tout simplement logique: «On ne peut faire notre campagne et rencontrer des gens, ce qui est la base de toute activité politique, explique-t-il. Pour moi, qui ait plus de 65 ans et suis par conséquent une personne à risque, c'est encore plus limitatif.»

L'UDC plaidera aussi pour un report. «Ce qui me dérange, c'est que des citoyens ne pourront pas s'exprimer, ceux qui sont confinés chez eux parce qu'ils sont touchés, précise Céline Amaudruz, présidente du parti genevois et conseillère nationale. Pour ceux-là, il ne sera pas possible d'aller poser leur enveloppe dans une boîte postale. Et je pense également aux personnes qui devront dépouiller.»

«Soutien des autres partis»

Les partisans d'un maintien sont toutefois plus nombreux parmi les formations politiques. Le PLR, le PDC y sont résolument favorables, alors que le PS et les Verts n'avaient pas encore achevé leur consultation interne mais devraient trancher en faveur de la tenue des élections. «C'est pour l'instant mon opinion personnelle, mais j'estime qu'il n'y a pas de risque sanitaire avec le vote par correspondance, déclare, Caroline Marti, députée socialiste et vice-présidente du parti. Je trouve également important de faire passer le message que même en situation de crise, la démocratie ne disparaît pas.»

Bertrand Reich, le président du PLR, invoque aussi le vote par correspondance, mais pas uniquement. «Nous sommes dans la lancée du premier tour, c'est dans la continuité, tout le monde connaît les candidats et les programmes des partis, c'est regrettable de ne pouvoir faire campagne mais ce n'est pas rédhibitoire.» Dans la pesée d'intérêt, il estime que l'annulation poserait des problèmes insolubles dans les communes, avec des magistrats déjà élus au premier tour et des conseillers administratifs de la précédente législature qui devraient jouer les prolongations: «Mieux vaut froisser la démocratie que la violer», conclut-il.

«Un report poserait davantage de problèmes qu'il en résoudrait, pense également Vincent Maitre, président du PDC. Comment traiter les communes où les élections sont déjà achevées et les nouveaux élus doivent entrer en fonction? Il faudra se résoudre à une participation faible, comme au premier tour, ainsi qu'à une campagne pour le moins particulière. Mais tout est particulier en ce moment.»

Enfin, le Vert Nicolas Walder est à titre personnel favorable au maintien, mais ajoute quelques bémols. «Si une mesure de confinement strict devrait être décidée entre-temps, cela changerait la donne, nuance le président du parti et conseiller administratif de Carouge. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de solution idéale dans ce cas.»

Décision demain?

La situation sur le front sanitaire et des mesures prises évoluant chaque jour, ou presque, on imagine la difficulté du Conseil d'État a arrêté une décision définitive. On devrait toutefois savoir vendredi s'il maintient son premier choix de maintenir le scrutin ou s'il renonce à l'organiser. Dans les deux cas, cela aura des conséquences importantes qui appelleront à prendre d'autres décisions.

Si les élections ont lieu, seul les votes par correspondance et par internet seront maintenus (les locaux de vote seront fermés). De plus, il faudra organiser le dépouillement de telle manière qu'il réponde aux normes fixées par le Conseil fédéral pour ne pas mettre en danger les scrutateurs. Si, au contraire, tout est reporté à l'automne, c'est la composition des conseils administratifs appelés à siéger depuis le 1er juin qu'il faudra fixer. De jolis casse-tête en perspective!