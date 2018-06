La succession de Thierry Apothéloz se jouera le 14 octobre

L’élection, le 6 mai, du socialiste Thierry Apothéloz au Conseil d’État nécessite l’organisation d’une élection complémentaire à Vernier pour son remplacement au Conseil administratif. Le Conseil d’État a fixé mercredi la date de ce scrutin au 14 octobre. Plusieurs prétendants se sont déclarés, même si ces candidatures devront encore être validées par des assemblées de leurs partis.

Du côté du Parti socialiste de Vernier, la décision tombera déjà ce jeudi 7 juin. L’assemblée générale de section aura le choix entre les candidatures de deux conseillers municipaux: Martin Staub et Junior Mazolo-Mikunzi. Premier parti de la commune (14 sièges sur 37 au Conseil municipal), le PS fait figure de favori pour cette élection. Et d’autant plus qu’il s’agit de remplacer un socialiste.

Ana Roch pour le MCG

Le Mouvement citoyens genevois (MCG) – deuxième force de la commune, avec dix sièges – n’en a cure et va tenter sa chance. Ce devrait être à la présidente du parti, Ana Roch, de relever le défi. Le seul obstacle qui lui reste à franchir est l’assemblée des délégués qui se déroulera le 16 juin.

Le Parti démocrate-chrétien (PDC) est plus hésitant. «Dans deux ans, nous serons évidemment présents à l’élection générale, mais pour la complémentaire, nous déciderons le 25 juin, lors d’une assemblée générale extraordinaire», explique Christophe Dulex, président du Conseil municipal. Il assure en revanche que, le cas échéant, le PDC a d’excellentes candidatures.

À Céligny aussi

Le scrutin de Vernier ne devrait pas être l’unique élection à se tenir le 14 octobre. Ce jour-là, les citoyens de Céligny auront à choisir un adjoint au maire en raison de la démission de François Pesse. Sauf si l’élection est tacite, parce qu’il n’y a qu’une seule candidature. (TDG)