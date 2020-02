La stratégie de l’Hôpital face aux patients atteints

Les trois personnes diagnostiquées positives au Covid-19 sont actuellement hospitalisées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Elles ont droit à une chambre d’isolation particulière, dite «à pression négative», comme il en existe une vingtaine dans l’institution. À la différence d’une salle traditionnelle, celle-ci présente un sas ainsi qu’un système de contrôle de la pression d’air.

«C’est comme si la chambre était placée sous un aspirateur», décrit Didier Pittet, médecin-chef du Service de prévention et contrôle de l'infection des HUG. Pour le patient, l’hospitalisation dans cette pièce ne présente pas de grandes différences, si ce n’est que les visites sont limitées.

«Dès que le patient ne présente plus de symptômes, et en fonction de son état clinique, nous pouvons l’autoriser à rentrer chez lui. Afin de respecter une période de «quarantaine» de quatorze jours, il pourrait encore rester confiné à son domicile, avec des précautions d’usage comme le port d’un masque et le lavage régulier des mains.»

Pour l’instant, le nombre de cas positifs est limité. Que faire s’il monte en flèche et dépasse la capacité des chambres d’isolement? Les HUG pourraient alors changer de stratégie et n’hospitaliser que les cas graves. «Les patients qui présentent une infection bénigne resteraient chez eux. Nous avons déjà préparé des listes de recommandations pour eux et pour leurs proches.» Mais il n’y a pas de pression négative dans les logements… «Un tel confinement est un principe de précaution supplémentaire. Nous avons mis en place ces protocoles de prise en charge au moment du SRAS (ndlr: syndrome respiratoire aigu sévère qui a notamment sévi en 2003). Mais plus nous en apprenons épidémiologiquement sur ce nouveau coronavirus, plus il semble probable que les chambres à pression négative ne soient pas nécessaires.»

En marge des patients contaminés, d’autres personnes se retrouvent confinées à domicile. Actuellement, indique le professeur, on compte entre 15 et 18 personnes en quarantaine. Ce sont celles qui ont été en contact avec les trois patients infectés de manière «prolongée et rapprochée». Soit plus proche qu’un mètre et durant au moins quinze minutes.

Sur quoi reposent ces critères ultraprécis? «Nous nous basons sur les cas rapportés, qui montrent pour l’instant qu’un contact de quelques minutes ne suffit pas à contaminer», répond le professeur. La quarantaine est toutefois relative et soumise au bon vouloir des confinés, ceux-ci restant libres de leurs déplacements.

«On leur demande d’éviter le plus possible de sortir, à moins d’avoir des choses urgentes à faire. S’ils doivent vraiment se rendre à l’extérieur, il faut qu’ils se lavent les mains, portent un masque et respectent une distance sociale d’un mètre avec les autres personnes.»

Les visites sont-elles autorisées? «Oui mais sous condition, en particulier le port de masque pour le visiteur et le visité, l’hygiène des mains et le respect de la distance sociale recommandée.» Enfin, les personnes en quarantaine ne reçoivent pas de visite médicale systématique mais un appel journalier d’un soignant. «Elles ont à disposition une liste de médecins et la hotline (lire ci-dessous) en cas de symptômes et de questions.» Elles resteront isolées quatorze jours à partir du contact avec la personne infectée.

Les bons réflexes face à la menace

Comment se protéger du virus?

L’Organisation mondiale de la santé préconise trois réflexes: se laver soigneusement les mains, tousser et éternuer dans ou mouchoir ou son coude, rester chez soi en cas de fièvre et de toux.

Quels sont les symptômes?

Les plus courants sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. On ne sait pas encore très bien combien de temps s'écoule entre l'infection par le virus et les premiers symptômes de la maladie. L'OMS estime que la période d'incubation est de 2 à 10 jours, la Commission nationale de la santé de Chine l'estime de 10 à 14 jours. La contagion fait l’objet d’une controverse. L’OFSP considère que seules les personnes symptomatiques sont contagieuses car c’est au moment de l’apparition de symptômes que la charge virale est la plus forte. Mais certaines personnes infectées pourraient ne développer que des symptômes légers, voire imperceptibles.

Que faire en cas de suspicion?

Appeler son médecin traitant, les services de consultations à domicile, les services d’urgence comme les permanences, ou le numéro d'urgence mis en place par le Canton (0800/909.400). La centrale 144 sert à des situations graves et il faut éviter de se rendre directement aux Urgences. Pour éviter l’engorgement de celles-ci, une salle spéciale a été aménagée aux HUG. A.T.