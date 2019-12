La société genevoise MSC figure parmi les dix plus gros émetteurs de CO2 en Europe

La société italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC), dont le siège est à Genève, figure parmi les dix plus gros émetteurs de gaz carbonique en Europe, classé à la 8e place entre deux centrales thermiques à charbon d'Allemagne. MSC est également la compagnie de transport maritime la plus polluante au sein de l'Union européenne.

Dans une étude de l'ONG Transport et environnement, publiée le 6 décembre, qui quantifie pour la première fois les émissions de C02 du transport maritime (données transmises pour 2018), celles-ci dépassent les rejets des automobiles durant la même période. Les 362 plus gros porte-conteneurs de MSC, la deuxième plus importante au monde, émettent 11 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent des gaz émis par 5,5 millions de voitures.

Au total, le transport maritime dégage dans l'atmosphère 139 millions de tonnes de C02. Or, «l'UE n'oblige aucunement les compagnies de transport maritime, ni d'ailleurs, celles du transport aérien, à réduire leurs émissions», écrit le site internet voxeurop.eu, créé par des journalistes spécialistes des questions européennes. MSC, Marsk, CMa et CGM, les quatre géants du transport de conteneurs en Europe représentent la moitié des émissions globales du fret. Le site souligne également que les navires à passagers polluent cinq fois plus que le transport de voyageurs par la route. Cependant, c'est bien le transport de marchandises en conteneurs qui produit 80% des émissions.

Le site européen, qui a travaillé en partenariat avec The European Data Journalism Network, ajoute que «le transport maritime nage à contre-courant en matière de lutte contre le réchauffement climatique en raison d'incohérences réglementaires. En effet, l'UE accorde à ce secteur des avantages fiscaux à hauteur de 24 milliards d'euros par an pour les combustibles fossiles» sans l'inclure dans le système d'échange de quotas d'émissions, limitant les émissions des entreprises les plus polluantes. L'UE n 'a jamais réussi à contraindre ces entreprises, y compris lors de négociations au sein de l'Organisation maritime internationale. «La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a annoncé vouloir y remédier. Tout reste à prouver», conclut Voxeurop.