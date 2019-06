La sécurité sera renforcée pour le centenaire de l’Organisation internationale du travail

Le quartier des organisations internationales s’apprête à vivre six jours très intenses. Si aucune route ne sera fermée, indique la police, des perturbations sont à prévoir à l’occasion de la Conférence du centenaire de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Genève (lire encadré). Car plus d’une quarantaine de dirigeants étrangers sont attendus durant ces douze prochains jours, du lundi 10 au vendredi 21 juin. Dès lors, la sécurité dans le périmètre sera renforcée.

«Pour nous, l’effort principal va se porter sur deux phases distinctes, explique en préambule Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police genevoise. Les principaux chefs d’État, par exemple le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, seront présents lors de la première session, du 10 au 12 juin, et plus précisément durant la journée du 11. La seconde phase est celle du 19 au 21 juin, où d’autres dirigeants mondiaux sont attendus.»

Pas de routes fermées

La police genevoise sera donc présente aux abords de l’avenue Appia, trait d’union entre le BIT (Bureau international du travail) et le siège des Nations Unies, où des conférences sont agendées. «La circulation sera restreinte dans ce périmètre, mais normalement, aucune route ne devrait être fermée, hormis ponctuellement pour le passage d’un convoi officiel», poursuit le porte-parole.

Des dispositifs spéciaux sont aussi prévus aux abords des grands hôtels où logent les délégations. «Ce sera notamment le cas pour l’Intercontinental et le Président Wilson. Des plots de béton, que les Genevois commencent à bien connaître, seront installés afin de parer à de possibles actes malveillants isolés.»

Policiers romands en renfort

Est-ce à dire que la police genevoise s’attend tout de même à des perturbations importantes? «Pas forcément. Pour les citoyens, l’impact devrait être très faible, estime Jean-Philippe Brandt. Mais nous serons prêts à agir en cas de manifestation imprévue. Des dispositifs de sécurité ont été pris pour pouvoir fermer certaines rues si le besoin s’en fait sentir.»

Pour l’occasion, Genève a fait appel à quelques contingents en provenance d’autres polices romandes. Et les militaires? «A priori non, poursuit-il. On ne peut pas exclure qu’un hélicoptère de l’armée suisse survole de temps à autre le périmètre des organisations internationales. Mais pour l’heure nous n’avons reçu aucune information dans ce sens.»

Espace aérien restreint

À noter que l’utilisation de drones sera interdite dans les zones concernées du 10 au 12 juin ainsi que du 19 au 21 juin. Cette décision a fait l’objet d’un arrêté.

De même, l’accès à l’espace aérien sera restreint les 10 et 11 juin dans une zone centrée sur la place des Nations. Le Conseil fédéral a approuvé vendredi une demande des autorités genevoises. La décision concerne les petits aéronefs, soit les avions de tourisme et les hélicoptères. Les vols commerciaux en provenance et à destination de l’aéroport ne sont pas touchés par cette restriction. Celle-ci complète les dispositifs de sécurité prévus par les autorités cantonales. (TDG)