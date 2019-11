La salle de Thônex sinistrée, les concerts sont déplacés à Palexpo

On sait les déboires de la salle des fêtes de Thônex: une partie du plafond s'est effondrée il y a dix jours de cela, tandis que l'ensemble de la structure présentait des signes de fragilité. L'enquête suit son cours. Mais quid des concerts qui devaient s'y tenir ces prochaines semaines, la plupart affichant complets?

L'auditoire de Thônex indisponible pour une durée encore indéterminée, il fallait pour l'organisateur trouver une solution de repli. C'est désormais chose faite. Après une semaine de pourparlers, notamment avec les assurances, Opus One peut enfin l'annoncer: les trois événements à venir en décembre, Catherine Ringer, Dub Inc et Rilès, auront bel et bien lieu. A Palexpo, dans la Halle 7, située derrière l'Arena.

Une scène éphémère y sera montée, une «boîte noire» délimitée sur les quatre côtés par des rideaux noirs. Un système son complet sera installé sur place, sans oublier les lumières. Objectif: reproduire au mieux les conditions techniques de la salle des fêtes de Thônex, indique Vincent Sager, directeur d'Opus One. L’accueil des artistes, avec loges, douches, toilettes et cantine, de même que celui du public, fait également partie du dispositif. Pareil «tour de force», selon Vincent Sager, nécessitera entre deux et quatre jours de travail. Avantage de cette solution de rechange: la capacité passe de 1700 à 2000 personnes, de sorte que l'organisateur peut mettre de nouveaux billets en vente.