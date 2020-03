La rue de l'École-de-Médecine ne sert plus

On ne sert plus. Les bars de la rue de l'École-de-Médecine ont décidé de fermer ce soir, au plus tard à 22 heures. Une mesure exceptionnelle, prise d'un commun accord entre les différents patrons des établissements, et cela en raison de l'épidémie de coronavirus.

Patron de L'Éléphant dans la canette, Yoan Lomet parle au nom de ses collègues. «Nous avons décidé de prendre les devants. La situation n'est plus gérable. Le personnel n'a pas envie de travailler, on reçoit de multiples messages sur la situation qui empire. Ce n'est plus possible de travailler dans ces conditions.»

Vendredi soir, les bars ont fonctionné avec les nouvelles directives: 50 personnes maximum. «Nous avons mis en place un système de jetons pour filtrer les gens. Mais est-ce bien pertinent? Cela n'empêche pas des tablées de quinze personnes.»

Pour Yoan Lomet, «ces demi-mesures» ne servent à rien. Il préfère une solution plus forte. «Plus vite on fermera, plus vite on pourra rouvrir.»

Le patron a déjà préparé les dossiers en ce qui concerne la mise au chômage partiel de ses employés. «On ferme, et comme cela on pourra réfléchir sur la suite.»

Les bars devraient être fermés au moins jusqu'à dimanche, «lundi on verra».

Le rôle des jeunes

Les jeunes jouent un rôle non-négligeable dans la transmission du virus, comme le rappelait le professeur Didier Pittet dans nos colonnes aujourd'hui. «Les ados et les jeunes adultes ne respectent absolument pas les consignes d'hygiène et de distance sociale. Ils sortent dans les bars, n'observent pas de distance entre eux, se bécotent... et véhiculent le virus. Ils pensent, à tort, que c'est un truc de vieillards.»

Or, si la majorité passe entre les gouttes de l'épidémie, «on a vu en Chine et en Italie des jeunes gens en bonne santé développer des infections dramatiques et mourir, après avoir été exposés à une quantité élevé de virus». Une quantité dégagée après qu'une personne vous éternue au visage, par exemple.