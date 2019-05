La rue de Savoie devra être assainie pour recevoir une boucle du tram

C'est une bataille qui dure depuis 2015. Dans la perspective de l'ouverture du CEVA et de la mise en service du Léman Express, les autorités réaménagent les alentours de la gare des Eaux-Vives qu'elles souhaitent flanquer d'une esplanade, afin de faciliter les flux. Cela implique, selon elles, de supprimer la boucle ferroviaire qui permettait au tram 12 de rebrousser chemin à cette hauteur et de la remplacer par une nouvelle infrastructure qui n'empruntera que marginalement l'avenue de la gare des Eaux-Vives. Son nouvel itinéraire devra se faufiler dans l'étroite rue de Savoie, coudée et pentue.

C'est ce dernier aspect qui a suscité une levée de boucliers même si les Transports publics genevois (TPG), à l'0rigine de la demande d'autorisation de construire que l'Office fédéral des transports a avalisée, ne sont censés utiliser cette boucle qu'occasionnellement, par exemple en cas d'incident sur le réseau.

L'affaire est remontée jusqu'à la justice fédérale qui vient d'émettre son premier jugement, rendu le 30 avril. Le Tribunal administratif fédéral estime que la configuration de la nouvelle boucle «ne viole pas les principes généraux du droit» et donne donc tort aux opposants sur ce point. En revanche, la Cour va dans leur sens en ce qui concerne les nuisances sonores: les valeurs limites sont en effet dépassées dans la rue de Savoie.

La Cour estime donc que l'Office fédéral des transports «aurait dû examiner, dans sa décision, si l'assainissement simultané de la rue de Savoie était réalisable», vérifier s'il était possible de déroger aux normes et, le cas échéant, «statuer sur les mesures d'isolation acoustique des bâtiments existants exposés au bruit». Ne l'ayant pas fait, l'Office «a violé les dispositions sur la protection contre le bruit». Il est ainsi sommé de statuer sur le dossier.

Les frais de justice sont mis à la charge des parties intimées alors que les recourants sont indemnisés. L'affaire peut encore remonter au Tribunal fédéral en ultime instance. Comment réagiront les TPG? «Nous entendons maintenant nous concerter avec les autres institutions concernées avant d’agir», répond la régie publique. Les recourants, pour leur part, saluent un arrêt «très fouillé et fort bien rédigé» où l'autorité «se fait sèchement remettre à l’ordre».

À noter que le même dossier inclut le déplacement d'un arrêt de la ligne 12 pour l'accoler à la façade de la gare des Eaux-Vives, mais cet aspect n'est pas contesté par les recourants. Le chantier est prévu cet été. (TDG)