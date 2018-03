La route a tué onze fois l'an dernier à Genève

Mieux valait disposer d'une carrosserie autour de soi pour se déplacer l'an dernier à Genève. Aucun automobiliste ne figure dans le bilan des victimes mortelles de la circulation pour 2017, tel qu'il a été dévoilé ce mardi par la police routière cantonale.

Si le nombre global d'accidents est en baisse et le nombre de morts reste dans la fourchette de neuf à onze personnes recensées annuellement depuis 2013, les cas létaux n'ont consisté en 2017 qu'en piétons (au nombre de six) et en usagers de deux-roues (trois motards ou scootéristes ainsi que deux cyclistes). A noter qu'une forte proportion des piétons tués sont des aînés, comme on le constate également à l'échelle nationale: à Genève, quatre des six marcheurs qui ont péri étaient nés avant 1940.

Le nombre de blessés grave recule chez les automobilistes et les piétons (-30% pour ces derniers). Il augmente en revanche pour les cyclistes (8 cas de plus pour un total de 69), tout comme pour les motards qui affichent une hausse similaire, mais pour totaliser 159 usagers touchés, davantage que l’ensemble des automobilistes, cyclistes et piétons dans le même cas.

Des évolutions positives sont toutefois à noter. Le nombre global d'accidents avec blessés, tous niveaux de gravité confondus, régresse (-3,71% sur un an et même -11% depuis 2015). «Cela correspond à une vraie priorité pour la Police routière», se réjouit son chef Patrick Pulh. Qui peine toutefois à avancer une explication définitive au phénomène: «Différents facteurs peuvent avoir joué un rôle, comme le fait que nous ayons concentré nos contrôles sur les sites accidentogènes ou comme la prise de conscience des conducteurs, en lien avec Via Sicura, mais il est trop tôt pour se prononcer et il convient de rester modeste.»

Le nombre d'infractions est également en berne (-17%) alors que la statistique révèle même une réduction de 40% pour les excès de vitesse. Le nombre de contrôles a pourtant augmenté (+9%).

La police s'est par ailleurs initiée à de nouvelles normes en matière d'ivresse au volant, avec une mesure exprimée en milligrammes par litre de sang, plutôt qu'en pour mille et une limite légale fixée à 0,25 mg/l, qui a été dépassée par 1610 usagers. Les agents recourent de plus en plus fréquemment à des tests salivaires capables d'alerter quant à la présence de six sortes de stupéfiants ou somnifères et qui peuvent, selon le résultat mais aussi en fonction de l'attitude de l'individu, inciter la police à pratiquer un examen sanguin ou urinaire.

