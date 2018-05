La retraite des policiers fait face au vote du peuple

Trois ans après un scrutin serré dont a découlé une réforme complète de la police, Genève vote à nouveau sur ses forces de l’ordre. Mais l’enjeu de ce 10 juin est bien plus partiel. Il s’agit de modifier un aspect du financement des retraites versées aux policiers et au personnel carcéral, du moins ceux d’entre eux affiliés à la caisse de pension qui leur est dédiée.

Les factions en lice à l’approche du scrutin rivalisent de créativité pour donner de l’émotion à ce sujet technique. À en croire les affiches, l’enjeu serait de tourner le dos ou non à la police, de la protéger, de la soutenir elle plutôt que les criminels, ou encore de déployer plus d’agents sur le terrain. En réalité, la loi soumise au peuple rehausse la contribution des policiers à leurs propres retraites. Comme dans le reste de l’État, leurs pensions sont calculées en fonction du dernier salaire reçu (dans ce cas, 75% de la dernière paie, moyennant trente-cinq ans de cotisation et à partir de 58 ans).

Foire d’empoigne politique

Quand les policiers gradent et voient leur salaire augmenter en conséquence, le capital de retraite doit augmenter. Aujourd’hui, l’État finance en moyenne 80% de ce rattrapage. La nouvelle loi prévoit que cet apport soit à la seule charge de l’employé. Cet effort serait toutefois facultatif. Mais s’il y renonce, le salarié se prive d’une meilleure rente de vieillesse.

La mesure a connu une gestation alambiquée de plus de deux ans. Le Conseil d’État l’a présentée parmi les mesures d’économie, devant rapporter 2,5 millions de francs, accompagnant le projet de budget 2016, lequel n’a jamais passé la rampe du Grand Conseil. Ce dernier a néanmoins poursuivi l’étude du projet de loi, en Commission des finances, qui a fini par le geler. Le texte est ensuite passé à la Commission ad hoc sur le personnel de l’État, dont il est sorti avec un préavis négatif. Mais les opinions ont été fluctuantes à l’UDC et chez les Verts. En plénière, leurs voix se sont jointes à celles du PLR et du PDC pour faire passer la loi. Ensemble à Gauche et le MCG l’ont attaquée en référendum. Le PS la combat aussi, tout comme désormais l’UDC. Le texte a donc des partisans et des opposants à droite comme à gauche.

Une question d’équité

L’équité est le principal argument de ceux qui veulent mettre fin au financement du rattrapage par l’employeur. «Ce privilège a été aboli pour le reste de la fonction publique en 2014 avec la création de la CPEG (ndlr: la caisse qui assure l’essentiel des fonctionnaires genevois), relève l’ancienne députée Émilie Flamand-Lew, qui avait porté l’avis des Verts en plénière. Il est donc logique d’harmoniser les pratiques en la matière. Les autres fonctionnaires ont dû faire de gros efforts pour leur retraite. La police restera attractive, conservant de nombreux avantages en matière d’assurance-maladie ou d’âge de la retraite.»

La pratique actuelle est même inéquitable au sein même du corps de police, relève le PLR Cyril Aellen: «Le policier doué qui grade tôt dans sa carrière paie davantage de sa poche en rattrapage que celui qui atteint sur le tard le même échelon», critique-t-il. Et de relever le caractère facultatif du rattrapage. «Le policier continue à avoir intérêt à grader, même avec le nouveau système, soutient-il. Il aura une meilleure paie et donc une meilleure retraite. Sa pension s’améliorera encore s’il choisit de financer le rattrapage.» Le député contrecarre ainsi l’argument des opposants selon lequel la réforme pourrait inciter les policiers à bouder tout avancement.

Avancement dissuasif

«Si l’employé doit financer tout le rattrapage, cela peut impliquer un sacrifice de 100 000 francs sur une carrière et dissuader les gens de prendre des responsabilités, estime le député MCG François Baertschi. À nous de savoir si nous voulons une police qui va chercher ses cadres à l’extérieur, se privant de dirigeants qui connaissent le travail du policier de base. Ce serait nocif pour la police!»

Pour le socialiste Alberto Velasco, l’argument de l’équité ne tient pas. «Toute la fonction publique doit être traitée correctement, y compris la police, martèle le député. Si le Conseil d’État veut changer les revenus d’un corps de métier, ce qui est le cas si on modifie le rattrapage à la police, il doit le négocier, comme il l’a fait lors de la création de la CPEG, et non pas l’imposer comme un diktat.»

