La renaissance d'une cabine téléphonique en bibliothèque

Il suffit parfois de peu de choses pour créer des liens entre habitants. Travaillant dans le social et habitant aux Eaux-Vives, Jelena était fatiguée de constater qu’en lieu et place des deux cabines téléphoniques qui existaient naguère sur la place du Pré-l’Évêque, en face de la rue de la Mairie, ces deux espaces étaient laissés à l’abandon. «Avec, en prime, de fortes odeurs d’urine», ajoute cette Genevoise de 25 ans. «Avec des amis du quartier, nous avons alors eu l’idée de transformer les lieux en dépôt de livres.» Libre et gratuit. Des centaines d’ouvrages y sont rangées. Beaucoup de romans en petit ou grand format, mais aussi des livres savants, des ouvrages ciblés sur la musique (Pink Floyd), des brochures, des opuscules. En français, anglais ou allemand pour la plupart.

Pour transformer les anciennes cabines en librairie venue de nulle part, cette jeune Genevoise a été aidée par Tanguy et Fabian: «Il y avait beaucoup de crasse, se souvient le premier des deux jeunes hommes. Il a fallu nettoyer à fond, poncer, gratter. C’était assez compliqué.» Ensuite, des espaces de rangement, des casiers et des étagères ont été construits avec du matériel de récupération. «Des commerçants du quartier nous ont aussi aidés en nous fournissant notamment des caisses en bois», lâche encore la jeune Genevoise.

Et cette petite bibliothèque peu commune attire d’emblée les regards. Deux jeunes Américaines élégantes s’approchent, intriguées. «C’est quoi? Oh, on peut librement se servir? C’est intéressant. Nous venons du Michigan et, non, il n’existe rien de pareil chez nous, aux États-Unis.» Jelena leur tend un roman en anglais. L’une d’elles promène son regard sur les titres. Elle hésite. Avec sa compagne, elle finit par s’éloigner tout en assurant qu’elle reviendra guigner.

Un peu plus tard, une dame à vélo stoppe sa bicyclette, y dépose un livre, remonte en selle en souriant. Un jeune homme tatoué s’y arrête à son tour, scrute quelques titres, repart. Une autre passante arrive déjà. «Un retraité vient de temps en temps pour ranger et classer les livres», indique Jelena. Tanguy s’en amuse: «Nous l’aimons bien. Regardez: il a regroupé ici les ouvrages spécialisés dans les recettes de cuisine.»

Julien, lui, a été séduit dès le départ. Il réside dans l’immeuble en face et y passe très fréquemment. Accompagné parfois par son fils Aliosha, fan de mangas. Celui-ci y trouve-t-il son bonheur? Oui. Mais il aimerait cependant découvrir dans ces anciennes cabines davantage de ces BD japonaises dont beaucoup de jeunes sont friands.

Cette initiative citoyenne ne coûte rien à la collectivité publique. Selon ces habitants, les gens s’y rencontrent. Bavardent. Échangent parfois, livre en mains, leurs impressions. Reste à savoir si cette opération, née dans le sillage des vide-greniers mis en place par «La rue est à nous» fera tache d’huile ailleurs, dans d’autres quartiers, sous des formes encore à inventer.