La régulation du trafic, ce «truc de fou»

«C’est un truc de fou!» Cette affirmation, le conseiller d’État Luc Barthassat l’a martelée à plusieurs reprises jeudi face à la presse en présentant la stratégie pour la régulation du trafic, un chantier qui s’étendra jusqu’en 2020. Le département des Transports a détaillé ce qu’il comptait faire de la manne débloquée par le Grand Conseil pour moderniser les feux de circulation, créer une «tour de contrôle», une centrale régionale de régulation qui a été inaugurée en décembre, et installer des panneaux qui orienteront la circulation en fonction de l’état du réseau.

Le «truc de fou» annoncé par Luc Barthassat, ce n’est pas le montant de 50 millions de francs dévolu à l’opération, mais bien le résultat qui en est attendu, à grand renfort de technologie dernier cri. En commençant par les urgences, l’État renouvelle les feux équipant les carrefours régulés du canton: 40% d’entre eux étaient affublés d’engins quadragénaires n’autorisant guère de finesse dans la gestion des flux. La nouvelle signalisation doit permettre d’appliquer davantage de schémas, correspondant aux heures de pointe du matin et du soir (où on favorise respectivement les entrées en ville et les sorties), les périodes plus équilibrées de la journée, les nuits où la régulation baisse la garde (par exemple en passant à l’orange clignotant) ou encore les fériés.

Le système devra aussi réagir à des situations moins ordinaires, comme une grosse manifestation à Palexpo ou un accident majeur sur l’autoroute. Des déviations doivent être préparées, y compris avec la France. Par exemple, en cas de gros pépin sur le contournement genevois, le trafic allant de Lyon à Lausanne devrait déjà être dévié à Bellegarde sur la grande route à deux fois deux voies du Pays de Gex. Au jour le jour, il s’agira aussi de canaliser le trafic vers l’autoroute ou la moyenne ceinture, afin d’apaiser le centre-ville, comme le prévoit le compromis sur la mobilité, avalisé par le peuple en 2016. «Les GPS, eux, ont tendance à inciter les automobilistes à traverser le centre», déplore Jean-Luc Bourget, responsable de la signalisation à la Direction générale des transports (DGT).

Pour nourrir son labeur, celle-ci est sur le point de trouver un accord avec un fournisseur de données, issues des GPS mais aussi des informations que nos véhicules toujours plus connectés expédient à leur constructeur. De quoi en savoir beaucoup sur la dangerosité des routes ou encore sur les parcours des flux motorisés. De quoi aussi traquer les bévues des conducteurs, même si la législation suisse bannit une telle utilisation. Le Canton rêverait pourtant de recourir à la répression high-tech dans certains cas. Par exemple pour enfin réserver l’accès à la rue du Rhône aux seuls ayants droit. «On peut tout imaginer avec de tels moyens et il faudra faire évoluer la législation, mais de façon cadrée et restrictive», juge Luc Barthassat. Vous étiez prévenu: c’est «un truc de fou». (TDG)