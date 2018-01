La reconquête du tourisme par l’État trouve de premiers soutiens

Il y a ceux qui sont favorables à une supervision étatique plus étroite et ceux qui y sont farouchement opposés. Les divers acteurs du tourisme genevois réagissent très différemment à l’interview de leur ministre de tutelle, Pierre Maudet, dans notre édition de samedi. Le magistrat chargé de l’Économie veut en effet «reprendre la main» sur la gouvernance de Genève Tourisme, et envisage de la transformer en fondation de droit public, après d’importants aléas financiers (plus de 9 millions de pertes en deux ans). Le président du conseil de fondation, Yves Menoud, n’entend pas réagir à ce stade. En revanche, le président des hôteliers genevois, Thierry Lavalley, souscrit à l’idée d’états généraux du tourisme. «Ça va dans le bon sens de dépasser le cadre des Fêtes de Genève, qui obsèdent tout le monde, et de remettre la promotion de la destination au centre. Il est temps de repenser l’animation de la ville de A jusqu’à Z.»

Pour un autre proche du dossier, qui souhaite rester anonyme, «on ne peut pas réinventer la roue, le tourisme suit des codes. Pour promouvoir Genève, il faut aller dans les salons, être en réseau avec les partenaires, etc. Mais qu’une dynamique novatrice se mette en place maintenant, oui.» Selon lui, «il n’existe pas d’autre organe touristique qui organise un événement aussi important que les Fêtes de Genève. C’est atypique, c’est une hérésie de l’histoire qu’il faut changer, Pierre Maudet a raison sur ce point.»

«Laissons faire les privés»

Au sein de la commission consultative du tourisme, qui conseille la fondation sur l’évolution de la politique touristique, la vision est plus ou moins libérale selon les membres interrogés. Le représentant de l’Association des agences de voyages privées de Genève, Jean-Claude Fert, estime qu’il est «un peu facile de critiquer Genève Tourisme, qu’on a chargé de l’opérationnel alors que les décisions sont prises au niveau politique. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que l’État reprenne la main. Arrêtons la politique et laissons faire les privés, mais en totalité, pas à moitié.»

Le représentant du CAR bleu – le bus d’information touristique vers Cornavin –, Léon Meynet, est pour sa part d’avis que le passage au premier plan de l’État «est une bonne chose pour la gestion financière. Pierre Maudet précise d’ailleurs bien qu’il ne souhaite pas se substituer à Genève Tourisme, ce qui n’irait pas. Il fait une proposition très intéressante, celle des états généraux du tourisme. Je suis 100% pour.»

«Cela semble s’imposer»

Le représentant de la Compagnie générale de navigation (CGN) est plus prudent. «Je représente une entreprise vaudoise, donc je n’ai pas forcément envie de commenter la politique genevoise, se justifie Charles Burkard. On coopérera avec les personnes en place.» Un dernier membre de la commission, qui ne souhaite pas apparaître nommément, accueille de manière très positive les suggestions du ministre de l’Économie. «Dans le contexte difficile actuel, l’État doit assurer un rôle de leadership à définir, cela semble s’imposer.»

Si le conseil de fondation actuel ne prend pas position pour le moment, deux anciens présidents ont accepté de nous parler. Ils émettent des réserves. Le prédécesseur d’Yves Menoud, l’hôtelier Paul Muller, met en garde contre «l’amalgame entre l’évolution de l’Office du tourisme et celle des Fêtes. Si les politiques savaient gérer le tourisme, ça se saurait, chacun son métier. Aujourd’hui, le pouvoir est séparé entre le Canton, la Ville et la fondation. Si chacun avait tenu son rôle, les Fêtes n’auraient pas dérapé. Il ne faut pas casser un jouet qui fonctionne (ndlr: la Ville a imposé de nouvelles conditions dès 2016). Mais pourquoi pas réfléchir à une évolution?»

L’hôtelier Christian Rey, président de 1998 à 2005, livre un témoignage «d’économiste». «Dans les entreprises, l’État n’est pas là pour nous serrer la vis et on arrive à faire des bénéfices. Il y avait déjà une influence du politique avant, plusieurs anciens conseillers d’État sont devenus présidents de Genève Tourisme. Je pense que le politique doit être un partenaire, mais pas avoir la mainmise. On s’entendait très bien avec la Ville à l’époque, on se donnait la main. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas aujourd’hui.»

«Chacun sa compétence»

Le conseiller administratif Guillaume Barazzone, chargé du Département de l’environnement urbain et de la sécurité, revient sur les propos de Pierre Maudet. Concernant la votation du 4 mars, il réitère son soutien au contre-projet à l’initiative intitulée «Pour des Fêtes de Genève plus courtes et conviviales» et affirme que «la votation populaire garde toute sa pertinence. Elle porte sur les conditions d’octroi du domaine public et sur ce que la population accepte de supporter sur son domaine public. Les autorités de la Ville devront tenir compte du message du peuple.» Concernant l’avenir des Fêtes, le PDC explique: «Il s’agit d’une grande manifestation touristique, d’importance cantonale, comme le précise la loi. Il appartient à Genève Tourisme, l’organisateur, de décider ce qu’il veut faire pour l’édition 2018. Pour la suite, dès 2019, c’est au Canton de déterminer, à la faveur de la refonte de la gouvernance de la fondation, l’avenir de la manifestation. Mais aussi de lui donner les moyens financiers nécessaires.» Difficile de ne pas voir dans cette partie de ping-pong une façon de se passer la patate chaude… «Il n’est pas question de polémiquer ou de se renvoyer la balle. Juste que chacun agisse en fonction de sa sphère de compétence», rétorque Guillaume Barazzone. Il confirme ainsi la volonté de l’Exécutif de promouvoir des animations en ville durant l’été: Fête de la musique, concerts au parc La Grange, CinéTransat, l’Escale, le Tour de la rade. «Notre rôle est d’organiser ou de faciliter les animations, pour les habitants en premier lieu. Mais pas de mettre sur pied des fêtes qui ont une vocation touristique.» Le magistrat conclut en appelant lui aussi de ses vœux une vaste réflexion avec le Canton sur ces questions au lendemain de la votation. Marie Prieur

(TDG)