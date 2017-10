La programmation 2017-2018 est «plus que compromise»

«Consternation», «regret» ou encore «situation grave», le champ lexical a tout de la tragédie. Faisant suite aux annonces du retard du chantier de rénovation du Grand Théâtre, le Conseil de Fondation et la Direction générale du fleuron culturel genevois s'expriment dans un communiqué sur l'impact de son report. «Le retour retardé à la Place de Neuve génère une situation grave pour l’institution, mais également pour son partenaire privilégié, l’Orchestre de la Suisse Romande. Dès l’annonce de la nouvelle, la Direction du Grand Théâtre s’est penchée sur l’analyse des conséquences et des surcoûts occasionnés par ce report.»

Selon le Directeur général Tobias Richter, «la programmation, prévue depuis plusieurs saisons à l’avance, et maintenue grâce à l’assurance du maintien du calendrier des travaux, est plus que compromise.» A l'image du Ring de Richard Wagner. L’œuvre majestueuse du compositeur allemand devait en effet ouvrir le bal. Or, elle ne peut être montée à l'Opéra des Nations pour des questions techniques.

C'est donc l'ensemble de la programmation qui doit être revu. Aux cotés de son partenaire principal, l’Orchestre de la Suisse Romande, «le Grand Théâtre de Genève met tout en œuvre pour trouver des solutions alternatives, car la Direction ne saurait imaginer et accepter la fermeture de l’institution pendant une saison, et priver son public de spectacles lyriques et chorégraphiques», poursuivent le Conseil de Fondation et la Direction générale.

Il est enfin à noter que le communiqué n'épargne pas les responsables du chantier, en l'espèce le Département des constructions et de l'aménagement , dirigé par le magistrat Rémy Pagani. On peut en effet y lire que «régulièrement et à maintes reprises, le Conseil de Fondation et la Direction générale se sont inquiétés sur l’état d’avancement des travaux et le respect du calendrier afin de pouvoir finaliser la programmation 2018-2019. Jusqu’à l’été 2017, ce calendrier a été systématiquement confirmé». S'estimant mis en cause, le magistrat d'Ensemble à Gauche souhaite quant à lui rappeler que «les infiltrations d'eau qui ont été constatées sur le chantier sont un élément impondérable». (TDG)