La «profonde mutation» des Eaux-Vives

La nouvelle gare vient à peine d’être inaugurée qu’une nouvelle étape se présente déjà dans le développement des Eaux-Vives. Le Conseil administratif de la Ville de Genève a déposé mercredi une importante demande de crédit de 115 millions de francs qui vise à développer les environs de la gare d’ici à 2024. Quelque 3000 nouveaux habitants y sont attendus ces prochaines années.

Alors que la nouvelle Comédie ouvre ses portes ce printemps, ce projet fait cette fois la part belle aux activités sportives. «On s’apprête à construire le premier centre sportif dans l’histoire récente de la Ville», se réjouit Sami Kanaan, conseiller administratif chargé du Département de la culture et du sport. Une piscine couverte comprenant un bassin d’une longueur 25 mètres sera mise à disposition des écoliers le matin et du public le reste du temps et le week-end. Une nouvelle offre bienvenue, la natation étant le deuxième sport le plus pratiqué à Genève… après l’escalade. Cela tombe bien, un espace sera dévolu à cette pratique. Également prévue, une salle omnisports pourvue de tribunes, qui, selon la configuration, pourra accueillir des matchs de volleyball, basketball et handball. Il sera également possible d’y jouer au badminton.

Un «espace nocturne» pour les jeunes

Voilà pour le volet sportif. Le projet comprend par ailleurs la réalisation d’un centre socioculturel de plus de 1000 mètres carrés sur deux étages. Au rez-de-chaussée, on trouvera un espace de rencontre pour les jeunes de la région, avec des studios pour enregistrer de la musique ainsi qu’un «espace nocturne». Le premier étage inclura des locaux pour les habitants et les associations du quartier.

Le crédit de réalisation prévoit également la construction d’une crèche d’une capacité de 108 places et un centre de maintien à domicile, ainsi qu’une vélostation de 500 places, tandis que le parking existant verra sa capacité augmenter de 226 places. Enfin, un dépôt pour la voirie et un commerce alimentaire verront aussi le jour. L’ensemble est compris au nord de la nouvelle gare, entre le chemin Frank-Thomas et la route de Frontenex.

«La coupure historique entre le haut et le bas du quartier va disparaître grâce à l’enterrement du train, la Voie verte et ces futurs aménagements» Sami Kanaan, conseiller administratif chargé de la Culture et du Sport

Pour Sami Kanaan, c’est un «nouveau morceau de ville» qui va être érigé. «Le quartier va vivre une profonde mutation. Sa dynamique va changer», pronostique le magistrat. Lui-même habitant des Eaux-Vives depuis trente ans, il pense que le périmètre autour de la gare a vocation à devenir le centre que le quartier n’a jamais eu. «La coupure historique entre le haut et le bas du quartier va disparaître grâce à l’enterrement du train, la Voie verte et ces futurs aménagements», se réjouit le conseiller administratif.

Léger contretemps

Seul bémol, le Conseil municipal a décidé mardi de repousser l’examen de cette demande de crédit. Une majorité a estimé que le texte «comprenait des propositions par nature complètement différentes», pour reprendre les mots du MCG Daniel Sormanni. Avant de le renvoyer en commission pour l’étudier, il demande à l’Exécutif de le «saucissonner». Pourtant, ce n’est pas la première fois qu’un projet qui présente une unité de lieu est conçu ainsi, s’est défendu Sami Kanaan, citant le quartier de Chandieu ou les Minoteries.

Alors pourquoi ce refus? Il se pourrait que les élus aient voulu manifester leur mauvaise humeur vis-à-vis de Rémy Pagani, le magistrat responsable de l’Aménagement, dont c’est le dernier grand projet. Une procédure disciplinaire à son encontre a été ouverte mercredi par le Conseil d’État. Quoi qu’il en soit, le projet, sous une forme ou sous une autre, devrait a priori revenir sur la table du Municipal dans les prochaines semaines.