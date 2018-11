La première neige remplit en un soir les abris d’hébergement d’urgence

Les surnuméraires du soir. Six hommes d’âge mûr, transis par le froid, les vêtements mouillés, chassés de leur bivouac de fortune par la neige, attendent au portail de Galiffe, le long du chemin du même nom, ce lundi peu avant 20 h. L’Armée du Salut ne peut rien pour eux. Son Accueil de nuit (ADN) affiche complet comme chaque jour: 40 lits sur deux étages, tous occupés.

Rien, sinon bien sûr les réorienter vers les abris PC de la Ville de Genève. C’est le travail du veilleur de l’ADN. Il suit la consigne, répète en boucle le trajet à emprunter («place Bel-Air, bus de la ligne 2, arrêt Vollandes, en 15 petites minutes, vous êtes arrivés…». L’hébergement hivernal a sa ligne d’urgence, elle gère tout au long de la soirée cette forme d’accueil délégué, en prévenant chacun des sites concernés. Le dispositif mis en place sert précisément à assurer une veille active, afin que les «refusés» d’une rive ne le soient pas sur l’autre.

Les rangs ont grossi

Portail des Vollandes, une heure plus tard. La neige a cessé de tomber, mais les rangs ont grossi. Une trentaine de nouveaux venus, «des primo-arrivants, note Ridwane, le chef d’abri. Ils se sont présentés sans carte d’admission, sans être passés par notre Club social de la rue du Temple.» Surpris eux aussi par le mauvais temps. Les places sont chères, les dortoirs se sont remplis dès l’ouverture, à 19 h 30.

Dans le local commun, derrière le buffet et à la bagagerie, les logisticiens sont au travail, redoublant de bienveillance. Les organismes sont fatigués, les affaires personnelles ont pris l’eau, il faut les sécher comme ces paires de chaussures alignées, aux semelles usées, qui ne tiendront pas l’hiver. «À l’ouverture, le 15 novembre, on disposait encore d’une bonne marge, mais là on s’approche de notre capacité maximum de 100 lits», poursuit le responsable.

Des douches en plus

On a pourtant reconfiguré les espaces de sommeil, limité les dortoirs à 12 places, renoncé aux lits superposés et ajouté deux nouvelles douches. «Un gain considérable pour réduire la promiscuité», poursuit le préposé aux surfaces fines. Il ne peut, à lui seul, repousser les murs de l’abri, sachant en plus que celui de Richemont doit composer également avec des populations différentes.

Une partie de cette dernière structure, située à la route de Frontenex, est réservée aux familles, une autre aux femmes seules, sans domicile ni ressources; elles sont une bonne vingtaine, ce mardi soir, et représentent près d’un tiers du nombre de bénéficiaires accueillis. Certains, parmi les grands précaires, sont un peu devenus des locataires à l’année, profitant, par nécessité – eux, non plus, n’ont rien et souffrent souvent de maladies chroniques – de l’ouverture estivale conduite par la Croix-Rouge.

Annie, la cheffe d’abri, connaît ses bénéficiaires, leur vulnérabilité, exacerbée parfois par la promiscuité grandissante. «Nous avons aussi renoncé aux lits superposés. Leur hauteur était juste impraticable, en raison de difficultés physiques majeures rencontrées par certains, de troubles psy chez d’autres. La présence d’une infirmière, financée par la Croix-Rouge, bientôt d’une assistante sociale de la Ville, constitue un appui nécessaire. On ne pourrait plus se passer d’elles.»

La tournée nocturne passe par la gare. Un homme en souffrance, qui acceptera de rejoindre l'abri des Vollandes. Photo: Magali Girardin

Tournées nocturnes

Comme le dispositif hivernal ne peut, non plus, faire l’économie des tournées nocturnes. La neige déloge et ramène vers les abris. Il arrive malheureusement qu’elle renforce les plus démunis dans leur non-demande. Émilie et Marc font la paire de maraudeurs. Ils ont assuré l’accueil dans les premières heures de la soirée, ils quittent à présent les Vollandes avec une camionnette, un sac à dos et des boissons chaudes.

Il est 22 h, deux adresses seront visitées en priorité. Des personnes dormant à la rue ont fait l’objet d’un signalement, via le numéro de téléphone du Service social de la Ville de Genève (on le redonne, il est précieux: 022 418 47 00). Plainpalais, non loin de la caserne des pompiers. Dans le passage couvert menant à la cour intérieure d’un immeuble transformée en parking, deux frères font matelas commun. Ils dérangent l’automobiliste qui vient de franchir le portique. «J’ai dénoncé leur présence aux agents municipaux. Ils sont au courant et feront le nécessaire.»

Le nécessaire, cette nuit, n’est pas répressif. Les jeunes porteurs de chasubles n’ont que leurs mots pour convaincre. Monter dans le véhicule, rejoindre un local chauffé et sécurisé pour y terminer sa nuit: double refus. Alors, on glisse sous l’oreiller un flyer, on dépose au pied du couchage un gobelet fumant de café et un petit pain pour l’aube.

Corps en souffrance

Il est minuit, la gare est vide. Au sommet de l’escalier menant aux quais, un homme dort sur son ivresse. Le corps en souffrance a expulsé son trop-plein d’alcool. Les agents de sécurité ferroviaire ont identifié sa présence. Un candidat désigné à l’expulsion ferme du dedans vers le dehors. La maraude a plus de vocabulaire. Elle est entendue. L’homme sans âge, le visage enfermé dans sa capuche, rejoint les Vollandes, entouré par un jeune couple de «sociaux» que l’accueil inconditionnel a rendu inséparables.

Chiffres de la précarité et effectifs au travail

Des chiffres, au seuil de ce nouvel hiver de la grande précarité? Les voici. L’Armée du Salut et son ADN du chemin Galiffe servent d’indicateur anticipé. Complet, 40 places occupées chaque soir, depuis septembre. En octobre: 300 refus. En novembre, à ce jour, 162 personnes qu’il faut rediriger vers des adresses enfin ouvertes.

Deux abris, pour faire baisser la pression de la rue qui survit, ne suffisent pas. Vollandes était à 89 entrées au début de la semaine; Richemont à 69. Des enfants de moins de dix ans, des vieillards au bout de leur vie désocialisée. Des âges qui n’ont rien à faire ensemble. Ils devront cohabiter jusqu’au 27 décembre, date annoncée de l’ouverture de l’accueil famille à la Roseraie. C’est loin.

Proches sont les équipes à pied d’œuvre. Et soudées, et motivées. Pour repourvoir les postes vacants mis au concours, le Service social de la Ville a reçu 470 dossiers de candidature. «Magique», lâche l’un des sélectionneurs. Non: l’expression d’une solidarité propre à la génération actuelle. Un total de 46 collaborateurs, dont quatre civilistes, répartis sur les deux abris PC. Des hommes et des femmes, en formation ou formés.

Moyenne d’âge, autour de trente ans. L’expérience accumulée profite à chacun, ancien ou nouveau. Le savoir-faire se décline désormais à toutes les saisons. Il faut «des équipes hétérogènes, qui parlent toutes les langues, qui ont plusieurs visages distincts» mais une attitude commune, dans l’accueil inconditionnel comme dans la «désescalade» des conflits. Le premier de cordée doit montrer le chemin pour redescendre. La grimpe et la boxe sont des sports très pratiqués après une nuit de travail dans l’abri. La marche aussi, avec les bâtons, forcément, pour tenir droit et éviter la chute. (thm) (TDG)