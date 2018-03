La politique, hôte du Salon de l’auto

La politique genevoise s’est invitée à l’inauguration de cette 88e édition du Salon de l’automobile. Devant un parterre de politiques et de journalistes, trois personnalités ont pris la parole jeudi à Palexpo pour lancer les festivités: le président du salon Maurice Turrettini, le président du Conseil d’État PLR François Longchamp et le conseiller fédéral UDC en charge du Département de la défense, de la protection de la population et des sports Guy Parmelin.

«L’automobile excite en moi les pulsions les plus folles! Et ça n’a rien à voir avec les hôtesses.» La phrase est tirée du discours du président François Longchamp, et l’intervention a été particulièrement remarquée, puisque le ministre donnait son dernier discours en tant que conseiller d’État: il est le seul sortant à ne pas se représenter aux élections des 15 avril et 6 mai, parce qu’il termine son troisième mandat. Et à cette occasion, tout semblait permis. «Je m’apprêtais à vous dire…» a-t-il répété plusieurs fois, mentionnant le discours traditionnel qu’il aurait pu faire. Mais le président du Conseil d’État, visiblement amoureux de la voiture, a décidé de surprendre, comparant avec humour le son du moteur aux créations des plus grands compositeurs. Un discours loin de la politique mais très politisé néanmoins: les insensibles aux voitures seraient dénués de toute passion amoureuse, «à moins d’être un conseiller administratif de gauche en Ville de Genève!» Rires et applaudissements. On devine la référence à la candidate au Conseil d’État Sandrine Salerno et à l’ancien magistrat Christian Ferrazino, qui avaient vertement critiqué le Salon de l’auto il y a plusieurs années.

Un peu plus tard, un cortège suit Guy Parmelin, occupé à essayer des nouveaux modèles de voitures et à serrer des mains. François Longchamp n’en fait pas partie, mais son intervention continue de faire parler: «C’est bien, un discours comme ça, sans langue de bois!» Approbations dans les rangs.

Présente dans le cortège, Nathalie Fontanet, députée PLR et candidate à la succession de François Longchamp, salue un discours «extraordinaire, qui a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Certains à gauche ont mis leurs dogmes avant l’intérêt du canton.» La candidate se rend au Salon de l’auto chaque année. En cette période de campagne, être présent est aussi un message: «Nos visites sont évidemment ciblées et je suis attachée à la liberté de notre mode de transport. Ma voiture, c’est comme une deuxième maison.»

Parmi la foule qui suit Guy Parmelin, on repère trois autres conseillers d’État, le PLR Pierre Maudet et les PDC Serge Dal Busco et Luc Barthassat. Le Salon de l’automobile 2018 sert-il aussi à faire campagne? «Nous n’avons pas moins de politiciens que d’habitude, sourit le président du salon Maurice Turrettini. Mais les fidèles sont toujours les mêmes.»

Pas de ministres de gauche en tout cas parmi les élus présents… sauf Rémy Pagani qui, en tant que maire de la Ville de Genève, se doit d’être présent lors de l’inauguration. Mais on ne le verra pas dans les rangs du cortège. Un salon définitivement politique. (TDG)